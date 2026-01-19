Namješta se okršaj Srbije i Hrvatske u Beogradu: Od dva meča zavisi da li ćemo gledati derbi u Areni

Reprezentacija Hrvatske ima priliku da se pobjedama plasira u polufinale, na megdan reprezentaciji Srbije koja je domaćin Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Grčke savladala je Italiju (15:13) na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pa je sada malo jasnije šta nas čeka u završnici druge grupne faze. Reprezentativci Grčke ovom pobjedom osigurali su prvo mjesto u grupi, a Italijane su gurnuli u borbu za drugu poziciju, koja će ih vjerovatno odvesti na Srbiju.

Podsjećamo, Srbija je prvoplasirani tim u svojoj grupi, a na toj poziciji srpska selekcija će vjerovatno ostati i nakon posljednjeg kola druge grupne faze. Timu Uroša stevanovića dovoljno je da osvoji samo bod, odnosno čak i poraz nakon peteraca bio bi dovoljan da se sa prvog mjesta plasiraju u polufinale Evropskog prvenstva. A tamo, spektakl...

Pošto je Grčka obezbijedila prvo mjesto, za drugu poziciju boriće se Italija i Hrvatska! Za početak, očekuje se da u drugom kolu druge grupne faze Hrvati bez većih problema izađu na kraj sa Turskom, a to bi im omogućilo da se na tabeli izjednače sa Italijanima. Upravo te dvije selekcije će u posljednjem kolu grupne faze igrati međusobno - za drugo mjesto u grupi. Sve ukazuje da će taj meč odrediti protivnika Srbije, pa već sada može da se kaže da se "crta" okršaj Srbije i Hrvatske u polufinalu Evropskog prvenstva i u prepunoj Beogradskoj areni.

Iz ove perspektive se čini da će Srbija u taj susret ući kao favorit, jer je tokom turnira već savladala Španiju i Mađarsku, timove koje su mnogi stavljali u najuži krug favorita za osvajanje Evropskog prvenstva. Do tog meča ima još dosta vremena, a prije nego što definitivno saznamo rivala Srbije treba i da završe grupnu fazu utakmicom protiv Crne Gore.



