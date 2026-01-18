logo
Selektor Srbije nije zaboravio Mađarima bolan poraz: Pomenuo ga u Beogradskoj areni odmah poslije velike pobjede

Selektor Srbije nije zaboravio Mađarima bolan poraz: Pomenuo ga u Beogradskoj areni odmah poslije velike pobjede

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Selektor Srbije Uroš Stevanović oglasio se poslije trijumfa protiv Mađarske za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu.

Uroš Stevanović o utakmici Srbija Mađarska Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Selektor reprezentacije Srbije Uroš Stevanović uspeo je sa svojim timom da napravi ogroman uspjeh i da pobjedom protiv Mađarske u Beogradskoj areni izbori plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

"Delfini" su počeli meč u grču, gubili 0:3, a onda su furioznim naletom poveli 13:8 i u dramatičnoj završnici odbranili tu prednost.

"Ušli smo sa dozom prije svega straha. Ne mogu da kažem da nas je ova publika 'okovala', dala nam je energiju da se vratimo. Prema novim pravilima zaista ništa ne znače ni razlika od tri ili pet golova koliko smo imali", rekao je Stevanović.

"Napravili smo u toku meča ne znam ni sam koliku seriju da bismo okrenuli tih početnih 0:3. Možda smo se opustili malo prerano, cijelu četvrtinu nismo bili tu, ali eto - na kraju smo se odbranili, dali gol kad treba i sasvim zasluženo pobijedili, kao i oni nas u polufinalu Svetskog prvenstva u Singapuru", dodao je on.

Ništa nije gotovo. Pred Srbijom je u utorak utakmica protiv Crne Gore za što bolji plasman na tabeli pred polufinale.

"Ma, naravno. Izborili smo polufinale, očekuje nas još jedna utakmica protiv Crne Gore koja odlučuje da li idemo u polufinale sa prvog ili drugog mjesta. Naravno, zavisi i od meča Španije i Mađarske. Okrećemo se Crnoj Gori, znamo da smo u polufinalu i spremamo se za petak."

