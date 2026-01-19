logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kada Srbija igra za finale i protiv koga? Ovako sada stoje stvari na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Kada Srbija igra za finale i protiv koga? Ovako sada stoje stvari na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobjedom u "klasiku" protiv Mađarske ušla je u polufinale. Sada su pred njom dani pripreme za jedan od najvećih mečeva ove generacije olimpijskog šampiona.

Srbija vaterpolo Evropsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije definitivno se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u petak od 20.30 časova zahvaljujući pobjedi protiv Mađarske u Beogradskoj areni. Do tog meča čeka je još jedan duel, protiv Crne Gore u utorak, a sastav Dejana Savića je ispao iz trke za plasman među četiri.

Uz duel Španije i Mađarske u utorak od 18 časova, susret Srbije i Crne Gore od 20.30 časova daće odgovor na pitanje ko će u polufinale sa prvog mjesta u Grupi E, u kojoj će upravo duel Španije i Mađarske dati ime drugog polufinaliste, jer su obje ekipe trenutno na učinku od devet osvojenih bodova.



Standings provided by Sofascore

Kako stoje stvari u drugoj grupi?

Rasplet u Grupi F biće mnogo jasniji poslije ponedjeljka. Tamo su trenutno prvoplasirane Italija i Grčka sa po devet bodova, a šansu za prolaz čeka i Hrvatska, sa šest poena i sa prilikom da prođe u slučaju da pobjedi u preostale dvije utakmice, zaključno sa derbijem protiv Italije.

  • Parovi 2. kola Grupe F (ponedjeljak). Gruzija - Rumunija 15.30, Grčka - Italija 18, Hrvatska - Turska 20.30
  • Parovi 3. kola Grupe F (srijeda): Turska - Gruzija 15.30, Italija - Hrvatska 18, Rumunija - Grčka 20.39

Kada su termini završnice turnira?

"Ukrštanje" timova u dvije grupe biće izvršeno po očekivanom principu "prvi protiv drugog" i obrnuto, a mečevi polufinala biće odigrani u petak - prvi od 17 časova, a drugi od 20.30, kada se očekuje da će reprezentacija Srbije uskočiti u bazen Beogradske arene.

Utakmica za treće mjesto u nedjelju od 17 časova biće uvod u finale, a meč za titulu prvaka Evrope biće odigran te večeri od 20.30 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Srbija Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC