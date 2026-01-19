Kada Srbija igra za finale i protiv koga? Ovako sada stoje stvari na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobjedom u "klasiku" protiv Mađarske ušla je u polufinale. Sada su pred njom dani pripreme za jedan od najvećih mečeva ove generacije olimpijskog šampiona.

Vaterpolo reprezentacija Srbije definitivno se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u petak od 20.30 časova zahvaljujući pobjedi protiv Mađarske u Beogradskoj areni. Do tog meča čeka je još jedan duel, protiv Crne Gore u utorak, a sastav Dejana Savića je ispao iz trke za plasman među četiri.

Uz duel Španije i Mađarske u utorak od 18 časova, susret Srbije i Crne Gore od 20.30 časova daće odgovor na pitanje ko će u polufinale sa prvog mjesta u Grupi E, u kojoj će upravo duel Španije i Mađarske dati ime drugog polufinaliste, jer su obje ekipe trenutno na učinku od devet osvojenih bodova.







Kako stoje stvari u drugoj grupi?

Rasplet u Grupi F biće mnogo jasniji poslije ponedjeljka. Tamo su trenutno prvoplasirane Italija i Grčka sa po devet bodova, a šansu za prolaz čeka i Hrvatska, sa šest poena i sa prilikom da prođe u slučaju da pobjedi u preostale dvije utakmice, zaključno sa derbijem protiv Italije.

Parovi 2. kola Grupe F (ponedjeljak). Gruzija - Rumunija 15.30, Grčka - Italija 18, Hrvatska - Turska 20.30

Parovi 3. kola Grupe F (srijeda): Turska - Gruzija 15.30, Italija - Hrvatska 18, Rumunija - Grčka 20.39

Kada su termini završnice turnira?

"Ukrštanje" timova u dvije grupe biće izvršeno po očekivanom principu "prvi protiv drugog" i obrnuto, a mečevi polufinala biće odigrani u petak - prvi od 17 časova, a drugi od 20.30, kada se očekuje da će reprezentacija Srbije uskočiti u bazen Beogradske arene.

Utakmica za treće mjesto u nedjelju od 17 časova biće uvod u finale, a meč za titulu prvaka Evrope biće odigran te večeri od 20.30 časova.