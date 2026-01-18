"Nismo mogli na Krstovdan da izgubimo": Dušan Mandić stao pred kameru i dao izjavu za pamćenje

Golgeter reprezentacije Srbije Dušan Mandić čestitao je praznik svim pravoslavcima nakon trijumfa nad Mađarskom.

Izvor: RTS/Screenshot

Dušan Mandić, jedan od lidera vaterpolo reprezentacije Srbije, imao je važnu ulogu u pobjedi protiv Mađarske, za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni.

Razigravao je saigrače u momentima odluke protiv Mađarske, prije svega Strahinju Rašovića, strijelca odlučujućih golova. Poslije meča, dao je smireno izjavu za Radio-televiziju Srbije i za počeo je čestitanjem Krstovdana svim vjernicima.

"Čestitke cijeloj reprezentaciji na borbi, neodustajanju, hrabrosti, želji. Srećan Krstovdan, nek' nam je na zdravlje svima, nismo baš mogli na Krstovdan da izgubimo", rekao je on.

Srbija je nervozno počela meč, gubila 0:3, ali je potom furioznim naletom preuzela kontrolu nad igrom i rezultatom i stekla prednost 13:8. U završnici su Mađari prišli, imali i napad za izjednačenje u posljednjih 10 sekundi, ali su se ipak Srbi radovali.

"Ušli smo jako u meč, možda je bila nervoza prisutna u prva dva-tri minuta, što su i iskoristili. Odlučili su neodustajanje, timska borba, istrajnost, svi smo bili aktivni, timski se borili, radili jedan za drugog i ovo smo zaslužili timskom igrom".

Naglasio je trostruki uzastopni olimpijski šampion da ništa nije gotovo.

"Ništa nismo uradili, svjesni smo toga. Ovo je dobar, lijep korak. Hvala svima koji su došli da nas gledaju, nevjerovatno je bilo igrati i osjetiti ovako punu Arenu. Publici ide dosta zasluga, svaka im čast, bili su glasni, navijali za nas, protiv njih, bila je predivna atmosfera i neka nastave da dolaze".

Reprezentacija Srbije u utorak će u meču protiv Crne Gore igrati za pobjedu kojom bi mogla da osvoji prvo mjesto u grupi pred polufinale. Jedno je sigurno - polufinale je "ovjereno" i ekipa Uroša Stevanovića definitivno će se boriti za medalju u Beogradu.

