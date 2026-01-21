Vaterpolista reprezentacije Srbije Strahinja Rašović analizirao je poraz domaćina od Crne Gore

Izvor: Nebojsa Parausic/Â© MN press, all rights reserved

Domaćin Evropskog prvenstva reprezentacija Srbije poražena je u posljednjem meču grupne faze od ekipe Dejana Savića, reprezentacije Crne Gore. Uprkos porazu, "delfini" su kao prvi u grupi obezbijedili borbu u polufinalu, a utiske poslije poraza iznio je Strahinja Rašović.

Olimpijski šampion stao je pred novinare poslije poraza i otkrio da nema razloga za brigu. "Šta se dogodilo? Nije se ništa dogodilo, izgubili smo utakmicu", započeo je Rašović.

Vidi opis "Šta se dogodilo? Ništa, izgubili smo utakmicu": Za Strahinju Rašovića je razlog poraza jednostavan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Nismo igrali na svom nivou. Jednostavno. To je razlog. Nema šta dodati. Mislima smo već bili ka polufinalu, znali smo da smo prvi u grupi i vjerovatno smo se, možda nesvjesno, previše opustili i nismo igrali kao da nam život zavisi od toga. I zato smo i izgubili. Ali najvažnije je da su svi ostali zdravi, nepovrijeđeni i bez kartona, kako bismo bili spremni za polufinale", rekao je Strahinja.

Šta je presudilo meč, jasno je rekao: "Falila je agresivnost u odbrani, primili smo puno golova..."

Srbija čeka protivnika u polufinalu, a rival će biti Italija ili Hrvatska. I dok se srpski tim priprema za vrlo važan meč u Beogradskoj areni, vaterpolisti nemaju željenog rivala. "Ne priželjkujemo nikoga. Fokusirani smo na našu igru i to je najvažnije. Ko dođe - došao je. Pratićemo taj meč i vjerujem da ćemo spremni dočekati polufinale", rekao je Strahinja.

Šta je rekao Vasilije Martinović?

Još jedan reprezentativac Srbije analizirao je poraz srpskog tima. Nije tragično izgubiti meč, naročito ako je ekipa već obezbijedila najbolji mogući plasman u dalju fazu Evropskog prvenstva. "Nije bila sjajna utakmica, nezavisno od mojih golova, čak i da sam postigao deset", rekao je Vasilije Martinović.

"Ušli smo malo slabije u meč. Imali smo šanse da se odvojimo i da privedemo utakmicu kraju, naročito u posljednjoj četvrtini, kada nismo iskoristili nekoliko situacija igrača više. Sada se okrećemo polufinalu - moramo da se skupimo i uđemo u taj meč maksimalno spremni", rekao je reprezentativac Srbije.