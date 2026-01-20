logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija u posljednjoj sekundi do prvog mjesta u grupi: Drama u Beogradskoj areni, ispao šampion Evrope

Srbija u posljednjoj sekundi do prvog mjesta u grupi: Drama u Beogradskoj areni, ispao šampion Evrope

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije definitivno je prva u grupi i kao lider će ući u polufinale. Španci u posljednjoj sekundi izborili penale protiv Mađarske, a onda su ih Mađari izbacili i okončali njihovu vladavinu.

Vaterpolo Španija ispala sa Evropskog prvenstva Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije definitivno će zauzeti prvo mjesto na tabeli grupne faze Evropskog prvenstva u vaterpolu, bez obzira na ishod utakmice protiv Crne Gore od 20.30 časova. Taj meč neće imati rezultatski značaj jer su Španija i Mađarska odigrale neriješeno poslije četiri četvrtine (11:11), pa se pristupilo penalima, što znači da će pobjednik osvojiti dva, a ne tri boda.

Španci su izborili penale golom u posljednjoj sekundi, golom Serhija Kabanjasa. Potom su ipak ispali sa turnira, jer su Mađari slavili 4:3.

U takvoj situaciji Srbija je sigurno prva, s obzirom na to da je pobijedila protiv oba tima i na to da ima 11 bodova, dok su oni na po devet osvojenih poena.

U drugoj grupi druge faze, Grupi F, uoči posljednjeg kola u srijedu lider je Grčka, dok su na diobi drugog mjesta Hrvatska i Italija, koji će biti direktni rivali u posljednjem kolu. Srbija će te večeri saznati protiv koga igra u polufinalu u petak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Španija Mađarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC