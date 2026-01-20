Srbija u posljednjoj sekundi do prvog mjesta u grupi: Drama u Beogradskoj areni, ispao šampion Evrope

Reprezentacija Srbije definitivno je prva u grupi i kao lider će ući u polufinale. Španci u posljednjoj sekundi izborili penale protiv Mađarske, a onda su ih Mađari izbacili i okončali njihovu vladavinu.

Reprezentacija Srbije definitivno će zauzeti prvo mjesto na tabeli grupne faze Evropskog prvenstva u vaterpolu, bez obzira na ishod utakmice protiv Crne Gore od 20.30 časova. Taj meč neće imati rezultatski značaj jer su Španija i Mađarska odigrale neriješeno poslije četiri četvrtine (11:11), pa se pristupilo penalima, što znači da će pobjednik osvojiti dva, a ne tri boda.

Španci su izborili penale golom u posljednjoj sekundi, golom Serhija Kabanjasa. Potom su ipak ispali sa turnira, jer su Mađari slavili 4:3.

QUÉ BARBARIDAD.



¡¡Sergi Cabanas empata sobre la bocina con una vaselina SUBLIME y el encuentro se va a los penaltis!!#EWPC2026



España-Hungría, por un puesto en semifinales, en Teledeporte yhttps://t.co/E24ZvNPFm9pic.twitter.com/udfd017Fja — Teledeporte (@teledeporte)January 20, 2026

U takvoj situaciji Srbija je sigurno prva, s obzirom na to da je pobijedila protiv oba tima i na to da ima 11 bodova, dok su oni na po devet osvojenih poena.

U drugoj grupi druge faze, Grupi F, uoči posljednjeg kola u srijedu lider je Grčka, dok su na diobi drugog mjesta Hrvatska i Italija, koji će biti direktni rivali u posljednjem kolu. Srbija će te večeri saznati protiv koga igra u polufinalu u petak.

