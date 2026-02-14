Prvi put u istoriji gol i autogol istog igrača: Inter slavio, ali prvo ime "Derbija Italije" je Andrea Kambijazo

Nikada do sada u duelima dva najtrofenija italijanska kluba jedan igrač nije uspio da zatrese i sopstvenu i protivničku mrežu.

U velikom "Derbiju Italije" između Intera i Juventusa slavili su "nerazuri" 3:2 (1:1), iskoristivši igrača više u drugom poluvremenu.

Ipak, prvo ime susreta bio je fudbaler "stare dame" Andrea Kambijazo, s obzirom na to da se upisao u istoriju derbiju dva najtrofejnija italijanska kluba.

U 17. minutu Kambijazo je nespretno reagovao, skrenuo loptu nakon ubacivanja Luisa Enrikea, pokušao je i golman Juventusa Mikele di Gregorio da ispravi grešku saigrača, ali nije uspio - lopta mu se od noge odbila u mrežu.

Ipak, već u 26. minutu Kambijazo se iskupio za prethodno postignuti autogol. Veston Mekeni ga je uposlio, a defanzivac "bjankonera" popravio je utisak iz akcije desetak minuta ranije.

Zanimljivo, u prvenstvenim duelima Intera i Juventusa do sada je viđeno ukupno pet autogolova, a sve su ih postigli igrači "stare dame". Sve je počelo još davne 1931. godine kada je Aldo Volone poslao loptu u svoju mrežu. Nakon njega učinili su to Alberto Bertućeli (1950), Đorđo Kjelini (2021), Federiko Gati (2024) i večeras Kambijazo.

Veliku šansu Inter je imao u finišu prvog dijela, kada je Bastoni šutirao, lopta pogodila obje stative gola gostiju i odbila se u polje, da bi pravu glupost praktično već u narednom napadu napravio Pjer Kalulu. Francuz je za desetak minuta zaradio dvije javne opomene i svoj klub ostavio na cjedilu cijelo drugo poluvrijeme.

Protestovali su gosti, prije svih Kalulu, tražeći od sudije da pregleda snimak jer se činilo da je riječ o veoma malom faulu, ako ga je uopšte i bilo. Ipak, s obzirom na to da je bila riječ o drugom žutom, a ne direktnom crvenom kartonu, reakcije iz VAR sobe nije bilo i Juventus je ostao sa desetoricom na terenu.

Es absurdo que el VAR no pueda intervenir en este tipo de jugadas, Kalulu fue muy mal expulsado y la Juventus fue perjudicada.pic.twitter.com/TJQLYlFLYr — Camilo Burgos (@camib1309)February 14, 2026

U nastavku je, očekivano, viđen pritisak domaćih, a gledaoci na "Đuzepe Meaci" vidjeli su još tri gola. Ponovo je sjajno dobijenu minutažu iskoristio Frančesko Pio Espozito i u 76. minutu pogodio za 2:1.

Međutim, nije se Juventus predao. Manuel Lokateli, ponovo na asistenciju sjajnog Mekenija, sa igračem manje donio je svom timu novo izjednačenje. Nije, ipak, gost izdržao. Pjotr Zjelinski u 90. minutu po treći put je donio vođstvo "nerazurima", a ovaj put vremena za goste, a ni snage da se vrate, nije bilo.



