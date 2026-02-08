Inter pregazio Sasuolo, Matić se iznervirao nakon četvrtog gola, pa dobio crveni karton!

Lider Serije A lako stigao do bodova protiv Sasuola.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Fudbaleri Intera grabe ka tituli prvaka Italije, a nova žrtva u Seriji A bio je Sasuolo.

Ekipa koja je u prethodna dva kola upisala dva boda ove nedjelje nije mnogo pokazala protiv lidera Serije A i doživjela je ubjedljiv poraz 5:0 na svom Mapei stadionu.

Pet različitih strijelaca imali su "nerazuri" na ovom meču, ali je istinski junak Intera ove večeri bio Federiko Dimarko koji je upisao čak tri asistencije na ovom meču.

Dvije asistencije bile su direktnim izbođenjem kornera, a prva od njih bila je u 11. minutu kada je poslao loptu za Jana Biseka koji je bio najviši u skoku i pogodio za vođstvo.

Na 2:0 povisio je Markus Tiram u 28. minutu poslije dodavanja Dimarka i već tada bilo je jasno da će Inter nastaviti pobjedničku seriju.

Here is that Thuram goal and yet another Dimarco assist#SassuoloInterpic.twitter.com/0tzLO1CFmE — Richard Hall (@RichHall80)February 8, 2026



Sve dileme oko pobjednika Inter je riješio u prvih 10 minuta drugog poluvremena. Prvo je Lautaro Martinez povisio na 3:0, a potom smo vidjeli još jedan dobro izveden korner Dimarka, ovog puta sa Manuela Akanđija.

Ovaj primljeni pogodak iznervirao je fudbalere Sasuola, a najviše Nemanju Matića koji je u samo nekoliko sekundi dobio dva žuta kartona. Danijele Kifi pokazao mu je žuti karton zbog prigovora, a nakon što mu je Matić ponovo ljutito nešto dobacio italijanski arbitar mu je odmah pokazao i crveni karton, pa će srpski fudbaler sada na "hlađenje".

Tačku na i minut prije kraja stavio je Luis Enrike pogotkom za konačnih 5:0.

Ovim trijumfom Inter je pobjegao Milanu na osam bodova razlike, s tim da „rosoneri“ imaju utakmicu manje.



