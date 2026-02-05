Klinci igrali pred 50.000 navijača u omladinskoj Ligi šampiona

Navijači Kelna ispunili stadion kapaciteta 50.000 hiljada za meč protiv Intera u Lige šampiona za omladince.

Izvor: Jan Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovani fudbaleri Intera savladali su Keln (3:1) na gostovanju u Ligi šampiona za omladince, a ovaj meč ulazi u istoriju takmičenja pod okriljem UEFA! Utakmicu dva omladinska tima na stadionu u Kelnu gledalo je čak 50.000 navijača na rasprodatom stadionu, što je pravi pokazatelj koliko se fudbal voli u Njemačkoj!

Nažalost, podrška sa tribina nije bila dovoljna mladim fudbalerima Kelna da stignu do dobrog rezultata i izbore se za plasman među 16 najboljih timova u takmičenju. Tamo će igrati omladinci Intera, koji su se bolje snašli pred punim tribinama i golovima u sedmom i devetom minutu nadoknade obezbijedili prolaz u sljedeću rundu.

Prvi gol za Inter postigao je Leonardo Bovio u 49. minutu meča, za Keln je izjednačio Fin Šenten u 80. minutu meča, a onda su igrači italijanskog tima pokazali šampionski karakter. Dilan andres Zarate Higaldo iz Kolumbije pogodio je u sedmom, a Roberts Kukulis iz Letonije u devetom minutu nadoknade.

Plasman među 16 najboljih timova u Ligi šampiona za omladince obezbijedili su još Čelzi, Benfika, Klub Briž, Real Madrid, Viljareal, Ajntraht, Atletiko Madrid, Makabi Haifa, Betis, HJK iz Helsinkija, AZ Alkmar, Sporting Lisabon, Pari Sen Žermen, Legija Varšava i Žilina. Najveća iznenađenja su napravili Makabi koji je eliminisao Barselonu, HJK koji je bio bolji od Mančester sitija, Legija koja je izbacila Ajaks i Žilina koja je nakon Crvene zvezde izbacila i Liverpul.

Bonus video:

Pogledajte 00:37 Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)