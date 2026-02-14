Matej Deket je najmlađi strijelac u istoriji Premijer lige BiH!

Deket je oborio rekord iz 2011. godine!

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca deklasirali su ekipu Zrinjskog (3:0) u derbiju 21. kola Premijer lige BiH.

Odmakli su tako večerašnjem rivalu četiri koraka u borbi za titulu (Borac 47, Zrinjski 43), a posljednji pogodak na meču, u nadoknadi drugog poluvremena, postigao je vunderkind Matej Deket.

Upravo zahvaljujući tom golu, mladi Borčev ofanzivac (rođen 1. oktobra 2009. godine) postao je najmlađi strijelac u istoriji bh. prvenstva!

Kako piše portal Sport1, Deket je poentirao sa 16 godina, 4 mjeseca i 13 dana. Nadmašio je tako podvig Harisa Ribića, koji je 7. avgusta 2011. godine, kao član Slobode, pogodio protiv Sarajeva sa 16 godina, 5 mjeseci i 23 dana.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Deket paralelno bilježi sjajne nastupe i za juniorski tim Borca, koji je sa njim na čelu jesenji dio sezone završio na prvom mjestu. Na 12 utakmica Deket je postigao 11 golova.

