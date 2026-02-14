Za Borac su pogađali Grahovac, Juričić i Deket – sva tri puta je asistirao Savić!
Pogocima Grahovca iz 49, Juričića iz 67. i Deketa iz drugog minuta nadoknade, Borac je stigao do pobjede protiv Zrinjskog (3:0), odmakavši večerašnjem rivalu na četiri boda u borbi za titulu!
Bila je ovo, ujedno, i prva pobjeda Borca protiv Zrinjskog na Gradskom stadionu još od maja 2021. godine. Bilo je, dakle, potrebno da prođe skoro pet godina pa da klub iz Platonove pred svojom publikom savlada jednog od najvećih rivala u posljednjih nekoliko godina!
Borac deklasirao Zrinjski u Banjaluci! Crveno-plavi slavili u derbiju za +4 u borbi za titulu!
U nekoliko navrata je Borac opasno zaprijetio u prvom dijelu, ali Hiroš i Juričić nisu uspjeli da pronađu put do mreže. Ipak, praktično čim je krenuo nastavak, izabranici Vinka Marinovića su stigli do vođstva. Erera je oduzeo loptu Vranjkoviću, a potom odigrao za Savića koji je u sredini šesnaesterca našao Grahovca, kojem nije bilo teško da pogodi sa 10-ak metara.
Samo osam minuta kasnije Zrinjski je izjednačio preko Marija Ćužea, ali je taj pogodak poništen jer je u VAR sobi utvrđeno da je Adi Nalić igrao rukom u ranijoj fazi napada. Umjesto 1:1, na semaforu je ubrzo pisalo 2:0. Poslije greške igrača Zrinjskog na sredini terena, Jojić je pronašao Savića koji se ponovo našao u ulozi asistenta, ovog puta za Juričića, koji je sa samo dva-tri metra postigao svoj 17. pogodak u sezoni.
Borac deklasirao Zrinjski u Banjaluci! Crveno-plavi slavili u derbiju za +4 u borbi za titulu!
Sudbinu Zrinjskog zapečatio je 16-godišnji Deket u drugom minutu nadoknade, iskoristivši centaršut Savića, koji je tako ostvario het-trik asistencija!
U narednom kolu, Borac će biti gost Sloge Meridian, dok će Zrinjski pred domaćom publikom dočekati Široki Brijeg u hercegovačkom derbiju. Prije tog meča, već u četvrtak će u Mostaru odmjeriti snage sa Kristal Palasom, u prvoj utakmici baraža za osminu finala Konferencijske lige.
Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!
BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Karolina, Erera, Grahovac (od 76. Skorup), Jojić, Hiroš (od 86. Perić), Hrelja (od 76. Deket) Savić (od 90+3. Vuković), Juričić (od 86. Perić)
ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Barišić, Dujmović, Mamić, Savić, Đurasek (od 55. Ivančić), Nalić (od 70. Kiš), Mikić (od 77. Ćavar), Ćuže (od 70. Abramović), Majić (od 77. Šakota)
Kraj
Završen je meč, Borac - Zrinjski 3:0!
90+3' - Vuković na terenu
Izašao je Savić.
90+2' - GOOOOOOL!
3:0 za Borac, Deket je zapečatio sudbinu Zrinjskog, treća asistencija Savića!
Četiri minuta nadoknade
Još 240 sekundi fudbala na Gradskom stadionu, Borac je pred pobjedom!
89' - "Požutio" je Vranjković
Druga javna opomena na ovom duelu.
86' - Dupla promjena u Borcu
Sijarić mijenja Hiroša, a Perić Juričića.
Gol Juričića za 2:0
77' - Promjene i kod Mostaraca
Majić i Mikić izašli iz igre, u igri su Šakota i Ćavar.
76' - Izmjene u Borcu
Deket umjesto Hrelje, Skorup mijenja Grahovca.
75' - Žuti karton za Kiša
Prva javna opomena na utakmici.
70' - Dupla promjena u Zrinjskom
Izlaze Ćuže i Nalić, na terenu su Abramović i Kiš.
67' - GOOOOOOOOL!
2:0 za Borac!
Nova greška Zrinjskog na sredini terena, poslije koje je Jojić odigrao na lijevu stranu za Savića. Uslijedio je pas u sredinu za Juričića, koji postiže 17. pogodak u sezoni!
Borac ide ka pobjedi i +4 u odnosu na Mostarce u borbi za titulu!
66' - Hiroš!
Odlučio se Hiroš za dalekometni udarac, prohujala je lopta pored gola!
Pogledajte poništeni gol Zrinjskog!
Ništa od gola - VAR je reagovao!
Nalić je igrao rukom, što nije promaklo sudijama u VAR sobi! Poništen je pogodak, ostaje 1:0 za Borac!
57' - GOOOOOL!
Izjednačenje u Banjaluci, 1:1, "poravnao" je Ćuže!
Ubacio je Vranjković, Nalić se izborio za loptu između Paskvala i Karoline a potom prepustio situaciju Ćužeu, koji je prizemnim udarcem sa lijeve strane matirao Jurkasa.
Pogledajte pogodak kapitena Borca!
55' - Ivančić mijenja Đuraseka
54' - Hrelja!
Šutirao je Hrelja, ali je Karačić odbranio taj udarac!
49' - GOOOOOOOL!
1:0 za Borac!
Vranjković je pogriješio, Erera osvojio loptu i proslijedio do Savića koji je pronašao Grahovca u srcu šesnaesterca, a kapitenu Borca preostala je rutinska egzekucija!
Borac deklasirao Zrinjski u Banjaluci! Crveno-plavi slavili u derbiju za +4 u borbi za titulu!
46' - Nastavljen je meč
Počelo je drugo poluvrijeme na Gradskom stadionu, u prvom nije bilo pogodaka.
Borac deklasirao Zrinjski u Banjaluci! Crveno-plavi slavili u derbiju za +4 u borbi za titulu!
Kraj prvog poluvremena
Nije bilo nadoknade, Irfan Peljto je odmah po isteku 45. minuta označio kraj prvog dijela igre.
Borac - Zrinjski 0:0.
44' - Vranjković preko gola
Izgubio je Erera loptu na svojoj polovini, Vranjković je potom htio sve sam da riješi, ali je sa vrha kaznenog prostora poslao loptu preko prečke.
34' - Loš udarac Nalića
"Sijevnula" je kontra Zrinjskog, lopta je na kraju došla do Nalića koji je, međutim, veoma loše šutirao iz daljine.
32' - Boksuje Jurkas
Uputio je Vranjković centaršut, ali je Jurkas uspio da izboksuje loptu i otkloni opasnost ispred svog gola.
24' - Juričić ne uspijeva
Centrirao je Hrelja sa desne strane prema Juričiću, ali napadač Borca nije uspio iz teške situacije da šutira onako kako je zamislio.
19' - Juričić preko gola!
Velika šansa sada za Borac!
Pogriješio je Barišić na sredini terena, Savić krenuo ka golu Zrinjskog, da bi se na kraju lopta odbila do Juričića, koji je iskosa sa desne strane loptu poslao visoko preko gola.
15' - Izblokiran Mamić
Nakon prekršaja Paskvala na 30-ak metara od gola, slobodan udarac je izveo Mamić, ali je živi zid izblokirao taj pokušaj, izbacivši loptu u korner.
9' - Juričić!
Zaprijetio je sada najbolji strijelac lige udarcem iz daljine, ali je Karačić bio dobro postavljen.
4' - Jurkas siguran
Kombinovali su igrači Zrinjskog, lopta je stigla do Nalića koji se na desnoj strani namjestio na šut, ali je Jurkas lako ukrotio udarac po zemlji.
2' - Već prva šansa!
Opasno je bilo pred golom Zrinjskog!
Hrelja je na desnoj strani ostavio loptu za Hiroša, koji je šutirao tik pored suprotne stative.
1' - Utakmica je počela
Igrači dva tima izlaze na teren!
Meč uskoro počinje! Borac prvi put nastupa u posebno dizajniranim dresovima, napravljenim povodom 100 godina postojanja.
Ko sudi?
Derbi Borca i Zrinjskog sudi Irfan Peljto, njegovi pomoćnici su Senad Ibrišimbegović i Amer Macić, dok je četvrti sudija Sabrija Topalović. U VAR sobi je Nihad Ljajić, kao i VAR asistent Amir Kadić.
Evo i sastava!
BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Karolina, Erera, Grahovac, Jojić, Hiroš, Hrelja, Savić, Juričić
ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Barišić, Dujmović, Mamić, Savić, Đurasek, Nalić, Mikić, Ćuže, Majić
Tabela Premijer lige BIH
Standings provided by Sofascore
Tradicija na strani Zrinjskog
Borac pet godina nije na svom stadionu pobijedio Zrinjski. "Plemići" su dobili oba međusobna duela ove sezone, u Mostaru je bilo 2:1, a potom su u posljednjem meču prvog dijela sezone slavili u Banjaluci rezultatom 1:0.
Dobro došli!
Dobro došli u tekstualni prenos derbija 21. kola Premijer lige BIH koju na Gradskom stadionu u Banjaluci igraju Borac i Zrinjski!
Hiroš bi mogao vani, Savic na svoju poziciju, a Vukovic lijevo!
Vinko tačno si za otkaza, sve ok Graha je institucija i legenda Borca, ali u ovakvom bitnom meču ti ne staviš najboljih 11 i ne napadneš, stvarno si za otkaza..
kud letis pred rudu
Zabi ga Graha majstore