Za Borac su pogađali Grahovac, Juričić i Deket – sva tri puta je asistirao Savić!

Pogocima Grahovca iz 49, Juričića iz 67. i Deketa iz drugog minuta nadoknade, Borac je stigao do pobjede protiv Zrinjskog (3:0), odmakavši večerašnjem rivalu na četiri boda u borbi za titulu!

Bila je ovo, ujedno, i prva pobjeda Borca protiv Zrinjskog na Gradskom stadionu još od maja 2021. godine. Bilo je, dakle, potrebno da prođe skoro pet godina pa da klub iz Platonove pred svojom publikom savlada jednog od najvećih rivala u posljednjih nekoliko godina!



U nekoliko navrata je Borac opasno zaprijetio u prvom dijelu, ali Hiroš i Juričić nisu uspjeli da pronađu put do mreže. Ipak, praktično čim je krenuo nastavak, izabranici Vinka Marinovića su stigli do vođstva. Erera je oduzeo loptu Vranjkoviću, a potom odigrao za Savića koji je u sredini šesnaesterca našao Grahovca, kojem nije bilo teško da pogodi sa 10-ak metara.

Samo osam minuta kasnije Zrinjski je izjednačio preko Marija Ćužea, ali je taj pogodak poništen jer je u VAR sobi utvrđeno da je Adi Nalić igrao rukom u ranijoj fazi napada. Umjesto 1:1, na semaforu je ubrzo pisalo 2:0. Poslije greške igrača Zrinjskog na sredini terena, Jojić je pronašao Savića koji se ponovo našao u ulozi asistenta, ovog puta za Juričića, koji je sa samo dva-tri metra postigao svoj 17. pogodak u sezoni.

Vidi opis Borac deklasirao Zrinjski u Banjaluci! Crveno-plavi slavili u derbiju za +4 u borbi za titulu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 11 11 / 11

Sudbinu Zrinjskog zapečatio je 16-godišnji Deket u drugom minutu nadoknade, iskoristivši centaršut Savića, koji je tako ostvario het-trik asistencija!

U narednom kolu, Borac će biti gost Sloge Meridian, dok će Zrinjski pred domaćom publikom dočekati Široki Brijeg u hercegovačkom derbiju. Prije tog meča, već u četvrtak će u Mostaru odmjeriti snage sa Kristal Palasom, u prvoj utakmici baraža za osminu finala Konferencijske lige.

Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!

BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Karolina, Erera, Grahovac (od 76. Skorup), Jojić, Hiroš (od 86. Perić), Hrelja (od 76. Deket) Savić (od 90+3. Vuković), Juričić (od 86. Perić)

ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Barišić, Dujmović, Mamić, Savić, Đurasek (od 55. Ivančić), Nalić (od 70. Kiš), Mikić (od 77. Ćavar), Ćuže (od 70. Abramović), Majić (od 77. Šakota)