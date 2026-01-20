"Motivacija nam je pala zbog tog meča": Stevanović obajsnio zašto je Srbija izgubila

Trener reprezentacija Srbije Uroš Stevanović iznio je prve utiske poslije poraza od Crne Gore.

Izvor: RTS / Printscreen

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u Beogradskoj areni od nacionalnog tima Crne Gore 15:13. Srbija je obezbedila plasman u polufinale, onog trenutka kad je Mađarska pobijedila Španiju i zagarantovala drugo mjesto na tabeli i plasman u dalju fazu. Nakon meča je selektor Srbije Uroš Stevanović govorio o porazu.

"Ideja je bila da igramo maksimalno i da moramo da pobijedimo da bismo bili prvi u grupi. Nakon meča Španije i Mađarske, to više nije bilo upitno. Sigurno da je motivacija malo pala, promijenili smo i igrače što se tiče same minutaže, a neke od njih sačuvamo. To ne umjanjuje pobedu Crne Gore, mlada je ekipa, bori se maksimalno i zasluženo su pobijedili", rekao je Stevanović za RTS poslije poraza od komšija.

Još nije poznato protiv koga će Srbija igrati, opcija su dvije. "Ne čekamo mirno, počećemo da se pripremama već sutra. Meč između Italije i Hrvatske će odlučiti protiv koga igramo, igramo protiv pobjednika iz tog duela. Imamo tri dana do polufinalnog meča", dodao je Stevanović.

Ostaje važno pitanje, da li je u reprezentaciji situacija i poslije poraza ostala dobra? "Zasad sve ide kako treba", bio je jasan Uroš Stevanović.