Trener reprezentacija Srbije Uroš Stevanović iznio je prve utiske poslije poraza od Crne Gore.
Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u Beogradskoj areni od nacionalnog tima Crne Gore 15:13. Srbija je obezbedila plasman u polufinale, onog trenutka kad je Mađarska pobijedila Španiju i zagarantovala drugo mjesto na tabeli i plasman u dalju fazu. Nakon meča je selektor Srbije Uroš Stevanović govorio o porazu.
"Ideja je bila da igramo maksimalno i da moramo da pobijedimo da bismo bili prvi u grupi. Nakon meča Španije i Mađarske, to više nije bilo upitno. Sigurno da je motivacija malo pala, promijenili smo i igrače što se tiče same minutaže, a neke od njih sačuvamo. To ne umjanjuje pobedu Crne Gore, mlada je ekipa, bori se maksimalno i zasluženo su pobijedili", rekao je Stevanović za RTS poslije poraza od komšija.
"Motivacija nam je pala zbog tog meča": Stevanović obajsnio zašto je Srbija izgubila
Još nije poznato protiv koga će Srbija igrati, opcija su dvije. "Ne čekamo mirno, počećemo da se pripremama već sutra. Meč između Italije i Hrvatske će odlučiti protiv koga igramo, igramo protiv pobjednika iz tog duela. Imamo tri dana do polufinalnog meča", dodao je Stevanović.
Ostaje važno pitanje, da li je u reprezentaciji situacija i poslije poraza ostala dobra? "Zasad sve ide kako treba", bio je jasan Uroš Stevanović.