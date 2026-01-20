21 : 49 KRAJ MEČA - 13:15! Pogodak Dušana Mandića neće biti priznat, jer je postignut nakon isteka vremena. Svakako, ne bi uticao na konačan rezultat i pobedu Crne Gore, odnosno prvi poraz Srbije.

21 : 48 32' - Gol Vučkovića, 13:15! Četvrtim golom na utakmici Balša Vučković stavlja tačku na utakmicu Srbije i Crne Gore. U meču bez rezultatskog značaja, Crnogorci predvođeni Dejanom Savićem pobijedili su organizatora Evropskog prvenstva, tim Srbije.

21 : 45 31' - Isključenje, pa tajm-aut, 13:14! Isključen je Radomir Drašović, a Dejan Savić je odmah zatražio tajm-aut. Na 70 sekundi do kraja meča Crna Gora ima priliku da stekne dva gola prednosti, a zatim tim i napravi ogroman korak ka pobjedi u ovom meču.

21 : 44 31' - Poništen gol, 13:14! Srbija će nastaviti akciju koja je trajala prije kontre crnogorskog tima. Gol koji su postigli je poništen, a lopta je ponovo u rukama Srbije.

21 : 42 31' - Čelendž, 13:15! Crna Gora je u kontri postigla pogodak, ali je Stevanović zatražio čelendž kako bi se provjerio faul nad Dušanom Mandićem na drugoj strani terena. Sudije će nakon gledanja snimka donijeti odluku o toj situaciji.

21 : 40 30' - Vodi Crna Gora, 13:14! Poslije dugo vremena prednost je na strani crnogorskog tima. Dušan Matković je pogodio nakon niza protraćenih napada srpskog tima.

21 : 39 29' - Izjednačenje, 13:13! Prvim golom Danila Stupara, Crna Gora još jednom stiže do izjednačenja protiv Srbije. Ostaje još nešto više od tri minuta do kraja utakmice u Beogradskoj areni.

21 : 36 28' - Ponovo tajm-aut! Prva pauza nije dala rezultat, pa Uroš Stevanović ponovo traži sastanak sa igračima. Srbija i dalje ima prednost (13:12), ali i nekoliko neiskorišćenih napada u nizu, što brine selektora srpske reprezentacije.

21 : 33 26' - Tajm-aut! Isključenje za Vladana Spaića idealan je trenutak da Uroš Stevanović zatraži kratak predah. Srbija će pokušati da osmisli akciju koja bi mogla da joj donese dva gola prednosti i mirniji finiš meča protiv Crne Gore.

21 : 31 25' - Rešeta Mandić, 13:12! Treći gol za jednog od najboljih vaterpolista svih vremena, Dušana Mandića. Nova prednost za Srbiju, na početku posljednje dionice.

21 : 28 Kraj treće četvrtine - 12:12! Pred posljednjih osam minuta meča između Srbije i Crne Gore, rezultat je izjednačen.

21 : 26 24' - Gojković za izjednačenje, 12:12! Trećim pogotkom na meču Strahinja Gojković donosi izjednačenje i u finišu treće dionice meča protiv Srbije.

21 : 25 24' - Promjena! Nakon gledanja snimka, sudije su dosudile faul Marka Mršića, ali i peterac koji je u gol pretvorio Dušan Mandić. Srbija ponovo vodi, sada je 12:11!

21 : 23 24' - Čelendž! Selektor Srbije Uroš Stevanović zatražio je video provjeru situacije pred golom Crne Gore, a nakon što sudije pogledaju snimak saznaćemo šta je njihova konačna odluka. U bazenu su procijenili da nema prekršaja i da lopta pripada crnogorskim vaterpolistima.

21 : 21 23' - Izjednačenje, 11:11! Ponovo Crna Gora poravnava rezultat u Beogradu. Sada gledamo veoma ujednačen meč.

21 : 20 22' - Vodi Srbija, 11:10! Stigli su crnogorski vaterpolisti do izjednačenja, ali nisu dugo uživali u njemu. Đorđe Lazić postiže svoj drugi gol na meču, nakon što je Srbija izborila igrača više i pametno odigrala na sidraša. Veliki posao urađen je u ovom napadu, pošto je prekinuta višeminutna suša kada je riječ o postizanju golova.

21 : 18 22' - Izjednačenje, 10:10! Marko Mršić postiže prvi gol na večerašnjem meču, za novo izjednačenje. Srbija za sada ne uspijeva da pronađe ritam u trećoj dionici, iako se igra već više od pet minuta.

21 : 14 18' - Gol Holoda, 10:9! Naturalizovani reprezentativac Crne Gore najčešće je bio na meti kritika tokom ovog turnira, a sada postiže svoj prvi pogodak na meču, kako bi prepolovio zaostatak protiv Srbije. Crnogorci su na pravi način iskoristili igrača više, odnosno isključenje Save Ranđelovića.

21 : 07 POLUVRIJEME - 10:8! Odbranom Milana Glušca završena je druga dionica meča između Srbije i Crne Gore, u posljednjem kolu druge grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu. Srbija je nakon obezbijeđenog prvog mjesta pred polufinale riješila da se ne opušta, pa i u meču bez takmičarskog značaja igra na veoma visokom nivou.

21 : 05 16' - Opet Martinović, 10:8! Treći gol Vasilija Martinovića i treći put da Srbija ima dva gola prednosti na ovoj utakmici. Sada je jasno da će ekipa Uroša Stevanovića imati prednost i na poluvremenu, jer je ostalo oko pola minuta do kraja druge dionice.

21 : 02 14' - Vodi Srbija, 9:8! Vasilije Martinović pogađa iz drugog napada Srbije, za svoj drugi gol na meču. Namješta nišanske sprave momak koji ima veoma neugodan šut, što bi moglo da bude tajno oružje Srbije u borba za medalju.

21 : 00 13' - Izjednačenje, 8:8! Ponovo Crnogorci postižu dva gola zaredom i stižu do izjednačenja. Srbija je propustila nekoliko šansi da uveća prednost, između ostalog i zbog dobrih odbrana Tešanovića.

20 : 56 11' - Ide i Vico, 8:6! Ponovo dva gola prednosti, ovog puta do gola stižemo preko Nemanje Vica koji se sjajno izborio za poziciju i rutinski savladao Petra Tešanovića.

20 : 55 10' - Mandić, 7:6! Dugo smo čekali da se pojavi na ovom meču, a čim je uzeo loptu u ruke poslao je projektil ka golu Crne Gore. Sjajan pogodak iskusnog Dušana Mandića za novu prednost Srbije.

20 : 53 9' - Izjednačenje, 6:6! Još jedan gol Strahinje Gojkovića, njegov drugi na meču. Ovog puta pogodio je sa pet metara, nakon što je Ćuk napravio faul kojim je sprečio kontru crnogorskog tima.

20 : 49 Kraj prve četvrtine - 6:5! Reprezentacija Srbije ima prednost nakon prvih osam minuta igre u posljednjem meču grupne faze na Evropskom prvenstvu. Imala je Srbija i dva gola prednosti, ali su u finišu Crnogorci preko raspoloženog Vučkovića smanjili zaostatak.

20 : 47 7' - Prvi put +2, 6:4! Srbija ima dva gola prednosti, jer je prvo iznudila isključenje, a zatim to i materijalizovala preko Vasilija Martinovića koji postiže svoj prvi gol večeras.

20 : 45 7' - Prednost Srbije, 5:4! Na malo manje od dva minuta do kraja prve četvrtine, Srbija vraća prednost na svoju stranu. Prvi put večeras pogodio je Strahinja Rašović, reprezentativac Srbije koji igra fantastično na ovom turniru.

20 : 44 5' - Pogađa i Lazić, 4:4! Izuzetno efikasna prva dionica meča koji nema takmičarski značaj. Srbija je iznudila isključenje, a zatim odigrala dobar napad koji je pogotkom završio Đorđe Lazić.

20 : 43 5' - Vode Crnogorci, 3:4! Pogotkom Strahinje Gojkovića, iz trećeg uzastopnog napada Crne Gore nakon što se Srbija odlično branila, gosti imaju prednost u Beogradskoj areni.

20 : 41 4' - Matković, pa Jakšić, 3:3! Prvi put na meču reprezentacija Crne Gore je imala prednost. Dušan Matković je postigao pogodak, ali je Nikola Jakšić odmah odgovorio na drugoj strani terena. Neriješeno je u Beogradu.

20 : 38 2' - Opet Vučković, 2:2! Najraspoloženiji igrač crnogorske reprezentacije na početku meča opet trese mrežu. Balša Vučković je postigao oba gola Crne Gore.

20 : 38 2' - Drašović, 2:1! Samo nekoliko sekundi nakon što je napravio peterac za izjednačenje, Radomir Drašović sjajnim udarcem sa spoljne pozicije trese mrežu Crne Gore. Srbija ponovo vodi u posljednjem meču grupne faze.

20 : 36 2' - Izjednačenje, 1:1! Drašović je napravio faul za peterac, a Balša Vučković postigao pogodak za izjednačenje u Beogradskoj areni.

20 : 35 1' - Gol, 1:0! Srbija vodi, pošto je u prvom napadu Sava Ranđelović iskoristio priliku i postigao pogodak. Na drugoj strani je odmah odbranu upisao Milan Glušac, možda i najbolji igrač dosadašnjeg dijela Evropskog prvenstva.

20 : 34 1' - Počinjemo! Pratimo meč Srbije i Crne Gore, posljednji u grupnoj fazi za srpsku selekciju.

20 : 26 Bez rezultatskog značaja! Već se zna da je Srbija prva u grupi i da će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča Italija - Hrvatska, a ta utakmica igra se u srijedu. Sa druge strane, Crnogorci će u borbi za sedmo mjesto na Evropskom prvenstvu odmjeriti snage sa Rumunijom.

20 : 18 Sastavi! Pogledajte na koga računaju selektori Uroš Stevanović i Dejan Savić: Izvor: MONDO/Dušan Ninković

20 : 01 Srbija je definitivno prva Španija i Mađarska izvodile su penale, pa je Srbija definitivno kao prvoplasirana ušla u polufinale i meč protiv Crne Gore nema takmičarski značaj.

19 : 13 Crna Gora podbacila... Kada se na kraju Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni bude podvlačila crta, Crnogorci neće moći da budu zadovoljni urađenim. Mediji su već označili Dejana Savića kao jednog od krivaca za loš rezultat, a na udaru se našao i naturalizovani Dmitri Holod koji je odigrao veoma slab turnir.

19 : 12 Protivnik u polufinalu! Razvoj situacije u drugoj grupi ukazuje da ćemo u Beogradskoj areni imati pravi vaterpolo klasik! Tamo je Grčka obezbijedila prvo mjesto i lakši posao u polufinalu, a za drugo mjesto u grupi Italija i Hrvatska će igrati međusobni meč. Pobjednik tog okršaja ide na prvoplasirani tim iz grupe u kojem se takmiči Srbija.