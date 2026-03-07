(Uživo) Bejrut u ruševinama nakon izraelskih napada: Stradali civili, pogođen i aerodrom u Dubaiju

11 : 05 Snimak napada na aerodrom u Dubaiju U Dubaiju su jutros odjeknule snažne eksplozije, zbog čega je privremeno obustavljen vazdušni saobraćaj na gradskom aerodromu, jednom od najprometnijih na svijetu. Emirates Airlines suspend all flights to and from Dubai International Airport until further notice.pic.twitter.com/jjkk3iRYlF — Russian Market (@runews)March 7, 2026 Vlasti su saopštile da su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane, dok su putnici koji su čekali letove bili upućeni da se sklone u tunelske prolaze za vozove unutar aerodroma nakon oglašavanja uzbune. Svjedok je za agenciju AFP rekao da se iznad aerodroma čula eksplozija nakon koje se u vazduhu pojavio oblak dima, dok su pojedini stanovnici za agenciju AP naveli da su eksplozije odjekivale i u drugim dijelovima grada. Avio-kompanija Emirates saopštila je da su svi letovi ka Dubaiju i iz Dubaija suspendovani do daljeg. Putnicima koji su planirali putovanja u periodu od 28. februara do 31. marta ponuđena je mogućnost da promijene termin putovanja ili zatraže povraćaj novca.

11 : 04 Ovako izgleda Bejrut nakon jučerašnjeg napada Izraela Na snimku koji stižu iz Bejruta vide se razrušene zgrade, spaljeni automobili i ulice prekrivene šutom nakon jučerašnjih izraelskih udara. Prema dostupnim informacijama, u napadima je poginulo najmanje 26 civila, dok su spasilačke ekipe tokom noći pokušavale da pronađu preživjele u ruševinama. Aftermath of Israeli airstrikes on Nabi Ash-Shit, Lebanon



Yesterday, Israeli special forces were encircled in the city following a failed landing operation. Casualty numbers for Israeli soldiers remain unknown, with reports of some captured.



As a result of the bombings, 26…pic.twitter.com/RHmO184Fp3 — RusWar (@ruswar)March 7, 2026 U pojedinim dijelovima grada i dalje se vide tragovi požara i gust dim, dok stanovnici napuštaju oštećene objekte i pokušavaju da uklone ostatke srušenih fasada i prozora. Lokalne vlasti i hitne službe nastavljaju sa raščišćavanjem terena i procenom štete nakon bombardovanja.

11 : 03 Predsjednik Irana se izvinio susjednim zemljama Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da se izvinjava susjednim državama koje su bile meta iranskih napada. "Izvinjavam se susjednim zemljama koje je Iran napao", rekao je Pezeškijan u obraćanju koje je emitovala državna televizija, prenosi agencija AFP. On je dodao da je privremeni Savjet za vođstvo Irana odobrio odluku da se više neće izvoditi napadi niti lansirati rakete ka susjednim državama, osim u slučaju da napad na Iran potekne upravo sa njihove teritorije, prenosi Rojters. Iranian President Pezeshkian:



Iran will stop striking countries if there are no attacks launched from their territory against Iran.



I apologize to the neighboring countries. We have no intention of invading other countries.pic.twitter.com/gAcjv8cnLe — Current Report (@Currentreport1)March 7, 2026 Ova izjava dolazi nakon što je Iran posljednjih dana talasima raketnih i dron napada gađao zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne snage, kao odgovor na napade koje su prošle subote pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael.

11 : 02 Iran uništio ključni američki radar Iran je uništio ključni radarski sistem vrijedan 300 miliona dolara u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu, koji je dio američkog sistema protivraketne odbrane THAAD, javlja Blumberg. Radar AN/TPY-2 je presudan za vođenje američkih baterija THAAD, a njegovo uništenje prebacuje zadatke presretanja raketa na sisteme Patriot, kojima već nedostaje raketa PAC-3. Strateški značaj napada je veliki, ali SAD i partneri imaju druge radare koji mogu ublažiti gubitak jednog sistema.

11 : 01 Predsjednik Irana: "Predaja je san SAD" Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da je zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za bezuslovnom predajom Irana "san koji treba da odnesu u grob". President of#Iran: I send this message to groups in neighboring countries thinking of using this opportunity to attack our territory: Do not become tools and puppets of imperialism - the US and Israel.https://t.co/GHLHsKb1lA — Iran Nuances (@IranNuances)March 7, 2026 Pezeškijan je to rekao u unaprijed snimljenom obraćanju koje je u subotu emitovala iranska državna televizija. On je u istom obraćanju izvinio zbog iranskih napada na zemlje u regionu, navodeći da će Teheran takve akcije obustaviti i sugerišući da su one bile posledica nesporazuma u komandnom lancu. Kako prenosi agencija AP, ove izjave dolaze u trenutku kada su iranski napadi tokom noći i jutra bili usmjereni ka zalivskim arapskim državama, dok Izrael i Sjedinjene Američke Države nastavljaju vazdušne udare na ciljeve u Iranu. Tokom jutra zabilježeni su ponovljeni napadi na Bahrein, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate. Američki predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da bi samo "bezuslovna predaja" Irana mogla da okonča ofanzivu pokrenutu prije nedjelju dana.

8 : 52 Evakuisan aerodrom u Abu Dabiju Aerodrom Zajed u Abu Dabiju je evakuisan zbog prijetnje od rakete, a putnici su evakuisani u podzemna skloništa. UAE su aktivirale protivvazdušnu odbranu kao odgovor na raketni napad, a svjedoci su prijavili da su čuli nekoliko glasnih eksplozija u Abu Dabiju. Iran je pokrenuo novi talas odmazdnih raketnih napada i napada dronovima na države Persijskog zaliva. Saudijska Arabija je ranije objavila da je presrela četiri drona usmerena ka naftnom polju Šajbah, javlja Index. Eksplozije su takođe prijavljene u Dubaiju, a vlasti su saopštile da je u pitanju bio manji incident nakon pada ostataka presretnute rakete.

8 : 51 Stanovnici Teherana: "Bila je druga užasna noć" Stanovnici Teherana svedoče o snažnim eksplozijama koje su tokom noći potresle iransku prijestonicu, prenosi BBC. Jedna žena je posvjedočila da se probudila oko 02.00 posle ponoći kada su se začule detonacije. "Probudio me je zvuk eksplozija. Bila je to druga užasna noć zaredom", rekla je ona. Zbog prekida interneta u Iranu, kontakt sa ljudima u zemlji je otežan, ali pojedini ipak uspijevaju da se nakratko povežu i pošalju poruke. ⭕️Over 80 IAF fighter jets struck key Iranian regime military infrastructure in Tehran and central Iran.



Targets included:

• IRGC Imam Hossein military university—used for IRGC officer training and assembly compound

• Ballistic missile storage facilities

• Underground…pic.twitter.com/n9oz3mjxF1 — Israel Defense Forces (@IDF)March 7, 2026 Jedan muškarac je naveo da je zabrinut za svoje roditelje koji žive u zapadnom dijelu Teherana, u blizini aerodroma Mehrabad, koji je pogođen tokom noći. Kako je rekao, dobio je poruku od njih u kojoj navode da su „popucali prozori na zgradi“ i da su morali da potraže sklonište u podzemnoj garaži. Prema njegovim riječima, eksplozije su se čule i u blizini stambenog kompleksa Ekbatan. Još jedan stanovnik sjeverozapadnog Teherana rekao je da je ujutru u vazduhu osjećao miris dima. "Još nisam uspeo da zaspim. Noćas su tukli Teheran", rekao je muškarac u dvadesetim godinama oko 04.00 po lokalnom vremenu.

8 : 50 "Čekamo ih": Iran oštro upozorio SAD u Ormuskom moreuzu Iranska Revolucionarna garda upozorila je da čeka američke snage da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški vodeni put gdje je saobraćaj i dalje značajno otežan zbog regionalnog rata, javlja AFP, prenosi Index. "Čekamo ih", rekao je portparol Garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike objavio da se mornarica sprema da prati brodove kroz moreuz čim to bude razumno. "Preporučujemo Amerikancima, prije nego što donesu bilo kakvu odluku, da se sete požara na američkom supertankeru Bridžton 1987. godine i tankera za naftu koji su nedavno bili meta napada", dodao je Naini, a prenijela je novinska agencija Fars. Tanker Bridžton, koji se pominje u prijetnji, minirala je Iranska revolucionarna garda 1987. godine dok ga je američka mornarica pratila kroz Persijski zaliv.

8 : 49 Incident u Dubaiju nakon presretanja projektila U Dubaiju je tokom noći došlo do „manjeg incidenta“ nakon što su dijelovi presretnutog projektila pali na teritoriju grada, saopštile su lokalne vlasti. Kako prenosi BBC, incident se dogodio oko 2.30 posle ponoći po našem vremenu, a nadležne službe navele su da je situacija brzo stavljena pod kontrolu. Prema prvim informacijama, nema povrijeđenih, ali je vazdušni saobraćaj privremeno prekinut. Podaci sa sajtova za praćenje letova pokazuju da je više od šest aviona koji su se spremali za slijetanje na aerodrom u Dubaiju kružilo u vazduhu, čekajući dozvolu za slijetanje.