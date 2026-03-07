Drama na koncertu Dragane Mirković u Splitu: Stigla dojava o bombi, uslijedila hitna evakuacija

Drama na koncertu Dragane Mirković u Splitu, evakuisan klub

Koncert pevačice Dragane Mirković, koja je sinoć nastupala u Splitu, prekinula je dojava o postavljenoj bombi, prenosi Slobodna Dalmacija.

- Jutros, 7. marta u 00:23 sati, na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - navodi se.

Objekat je preventivno ispražnjen, specijalizovani policijski službenik obavio je protiv-eksplozivni pregled tokom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo, nakon čega je klub nastavio sa radom oko 1 sat. U toku je kriminalističko istraživanje, navode u splitskoj policiji.

