Dragana Mirković otkrila da li planira ponovo da se udaje: Evo šta misli o ljubavi nakon razvoda od Tonija Bijelića

0

Folk pjevačica Dragana Mirković na jednom koncertu nasmijala je publiku svojim komentarom o udaji.

Dragana Mirković otkrila da li planira ponovo da se udaje Izvor: F.S./ATAIMAGES

Na jednom od svojih koncerata, Dragana Mirković otvoreno je poručila publici da ne planira ponovo da stane na ludi kamen. Iako razvod nije mogla da zamisli ni u najtežim trenucima, vijest o prekidu braka s Tonijem Bijelićem, nakon gotovo 25 godina zajedničkog života, odjeknula je u martu prošle godine.

Pogledajte fotografije Dragane Mirković:

Na koncertu u Smederevu, nakon što je publici poručila da se više nikada neće udavati, Dragana Mirković ipak je ispunila želju fanova i otpjevala pjesmu "Sanjala sam naše vjenčanje". Emotivni trenutak dodatno je povezao pjevačicu sa publikom, koja je pjesmu dočekala ovacijama.

"Dogovoreno, narode, biće pjesma. Ali, ne mogu da vjerujem da takvu pjesmu ste pronašli. Znači, svaka vam čast! Ko je raspoložen za to da se uda? Ja nisam. Odmah da se ogradim, ne pada mi napamet", rekla je Dragana Mirković

(MONDO)

