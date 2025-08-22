logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prijatelj za cijeli život": Žan Klod van Dam objavio fotku sa poznatim Srbinom, Novak "lajkovao"

"Prijatelj za cijeli život": Žan Klod van Dam objavio fotku sa poznatim Srbinom, Novak "lajkovao"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Poznati glumac je dugogodišnji prijatelj Tonija Bijelića i često dijeli njihove zajedničke fotografije.

Toni Bijelić podijelio sliku sa Žan klod van damom Izvor: Instagram printscreen/ jcvd/MONDO/Stefan Stojanović

Bivši suprug Dragane Mirković, biznismen Toni Bijelić, već dugi niz godina njeguje prijateljstvo sa slavnim van Damom, a najnovije fotografije to i potvrđuju.

Na Instagramu su osvanule zajedničke slike dvojice prijatelja, na kojima poziraju nasmijani i zagrljeni, a jedna od njih nastala je neposredno prije ulaska u avion. Prvi je fotografije podijelio Van Dam, uz kratak opis.

"Prijatelj za cijeli život", poručio je Žan Klod van Dam, a potom je i Toni Bijelić to podijelio na svom profilu.

Pogledajte fotografije Žan Kloda van Dama i Tonija Bijelića:

Uslijedile su brojne reakcije, od kojih je jedna i od najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. On je, kao i još hiljade ljudi, označio da mu se njihova objava dopada.

Izvor: Instagram printscreen/ JCVD

"Ti si uvek moj brat"

Prije nekoliko nedelja i Toni Bijelić je podijelio fotografiju njih dvojice. Oni su uživali u luksuznom okruženju Monte Karla, Toni je objavio i emotivnu poruku koju mu je Van Dam ostavio u komentarima:

"Ti si uvijek moj brat, bez obzira šta ljudi pričaju. I ne samo brat, već smo ti i ja jedno", napisao je on.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragana Mirković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA