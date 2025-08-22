Poznati glumac je dugogodišnji prijatelj Tonija Bijelića i često dijeli njihove zajedničke fotografije.
Bivši suprug Dragane Mirković, biznismen Toni Bijelić, već dugi niz godina njeguje prijateljstvo sa slavnim van Damom, a najnovije fotografije to i potvrđuju.
Na Instagramu su osvanule zajedničke slike dvojice prijatelja, na kojima poziraju nasmijani i zagrljeni, a jedna od njih nastala je neposredno prije ulaska u avion. Prvi je fotografije podijelio Van Dam, uz kratak opis.
"Prijatelj za cijeli život", poručio je Žan Klod van Dam, a potom je i Toni Bijelić to podijelio na svom profilu.
Pogledajte fotografije Žan Kloda van Dama i Tonija Bijelića:
"Prijatelj za cijeli život": Žan Klod van Dam objavio fotku sa poznatim Srbinom, Novak "lajkovao"
Uslijedile su brojne reakcije, od kojih je jedna i od najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. On je, kao i još hiljade ljudi, označio da mu se njihova objava dopada.Izvor: Instagram printscreen/ JCVD
"Ti si uvek moj brat"
Prije nekoliko nedelja i Toni Bijelić je podijelio fotografiju njih dvojice. Oni su uživali u luksuznom okruženju Monte Karla, Toni je objavio i emotivnu poruku koju mu je Van Dam ostavio u komentarima:
"Ti si uvijek moj brat, bez obzira šta ljudi pričaju. I ne samo brat, već smo ti i ja jedno", napisao je on.
(MONDO)