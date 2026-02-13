Navijačima Sarajeva zabranjen dolazak u Doboj: Klub odmah reagovao nezadovoljan odlukom MUP-a Republike Srpske

Sarajevski klub oglasio se saopštenjem nakon odluke Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da zabrani navijačima "bordo" tima gostovanje protiv Sloge u Doboju.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Navijačima Sarajeva predstojećeg vikenda neće biti dozvoljen dolazak na stadionu "Luke", gdje će u nedjelju od 15 časova njihov tim odmjeriti snage sa dobojskom Slogom u okviru 21. kola Premijer lige BiH.

Odmah nakon saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da zabrani navijačima "bordo" tima gostovanje u Doboju, oglasio se sarajevski klub, koji je izrazio nezadovoljstvo pomenutom odlukom.

"Fudbalski klub Sarajevo izražava nezadovoljstvo zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da našim navijačima još jednom zabrani dolazak na predstojeću gostujuću utakmicu, uz obrazloženje o navodnim građevinskim radovima i nemogućnosti adekvatnog razdvajanja navijača.

Ovakva praksa postaje pravilo, a ne izuzetak. Neprihvatljivo je da naši navijači iz utakmice u utakmicu ispaštaju zbog neodgovornosti domaćina i neadekvatne infrastrukture čime se gostujućim navijačima uskraćuje pravo da bodre svoj klub.

Posebno zabrinjava izostanak reakcije FS BiH, koji kontinuirano toleriše ovakve propuste i selektivnu primjenu pravila. Savez mora preuzeti odgovornost i osigurati jednake uslove za sve učesnike takmičenja, umjesto da pasivno posmatra kršenje osnovnih principa ravnopravnosti i sportskog integriteta.

FK Sarajevo osuđuje ovakvu selektivnu primjenu sigurnosnih mjera i diskriminaciju naših navijača. Insistiraćemo na punoj ravnopravnosti svih klubova i dosljednoj primjeni propisa na svim stadionima u Premijer ligi BiH", navodi se u saopštenju.