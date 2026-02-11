Čelik nije ponovio podvig iz 2022. godine: Branilac trofeja srušio Zeničane, haos nakon gola Ljajića!

Pogotkom Adema Ljajića iz jedanaesterca, Sarajevo je trijumfovalo nad Čelikom u Zenici (0:1) i nastavilo put ka odbrani trofeja u Kupu BiH.

Igrači zeničkog Čelika nisu uspjeli da ponove podvig iz oktobra 2022. godine.

Igrala se tada šesnaestina finala Kupa BiH, u kojoj su crveno-crni, tada kao učesnici Druge lige FBiH Centar, poslije izvođenja jedanaesteraca eliminisali bordo tim (5:4). Činilo se da će i ovog puta, na prepunom Bilinom polju, odluka o putniku u narednu fazu pasti poslije "raspucavanja" sa 11 metara, ali je takav scenario spriječio bivši reprezentativac Srbije Adem Ljajić.

Prve utakmice četvrtfinala Kupa BiH igraju se 25. februara, dok su revanši zakazani za 11. mart.

U toku je bio 79. minut kada je Marin Popović igrao rukom u svom šesnaestercu. Sudija Haris Halkić je dosudio penal, VAR soba je potvrdila tu odluku, a odgovornost za izvođenje jedanaesterca preuzeo je čovjek koji je proteklog vikenda bio neprecizan u ligaškom duelu sa Radnikom.

Ovog puta je ipak bio precizniji – poslao je Durmu u jednu, a loptu u drugu stranu i odveo svoj tim u četvrtfinale, u kojem će se Sarajevo sastati sa pobjednikom duela između Veleža i Širokog Brijega (20.30).

Nakon jedinog pogotka na večerašnjoj utakmici, došlo je do incidenta. Šejn Marudza je slavio ispred tribine na kojoj su se nalazili navijači Čelika, što je iznerviralo kapitena Čelika Kenana Horića, koji je odgurno igrača iz Zimbabvea. Došlo je do koškanja među igračima dva tima, ali je sve završeno žutim kartonima za Marudzu i Horića.

Do trenutka odluke, imali su i jedni i drugi svoje prilike za pogotke. Tako je već u osmom minutu Menalo iskosa sa desne strane poslao loptu preko prečke, da bi pola sata kasnije Elezi poslije ubačaja Mujkića glavom sa pet metara takođe šutirao preko gola.

Najbolju šansu za Čelik na meču donio je 49. minut. Poslije jednog prekida Sarajeva, Mašić je dobio loptu na lijevoj strani, ali je veoma slabo šutirao. Posljednju šansu iz reda stopostotnih vidjeli smo 11 minuta kasnije, pred golom na kojem je stajao Adi Durmo. Elezi je šutirao sa 14-15 metara, golman Čelika ukrotio taj udarac, na odbijenu loptu je natrčao Ljajić, ali je sa samo pet metara pogodio spoljni dio mreže.

OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

GOŠK - Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)

Sloga Meridian - Tekstilac 4:0

Zrinjski - Stupčanica 4:0

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo 5:1

Čelik - Sarajevo 0:1

Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)

Željezničar - Slavija (18.00)

ČETVRTFINALE

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian

GOŠK - Zrinjski

Sarajevo - Velež/Široki Brijeg

Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik

