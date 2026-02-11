Trener Želje Slaviša Stojanović pred Slaviju: Želimo otići do kraja u Kupu BiH

"Mi znamo koji je naš cilj i želimo proći u narednu rundu", rekao je trener Željezničara pred meč osmine finala Kupa BiH protiv Slavije.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Željezničar u okviru 1/8 finala Kupa BiH dočekuje Slaviju, a utakmicu je najavio šef stručnog štaba, Slaviša Stojanović.

"Očekivanja su jasna. Želimo u Kupu ići što dalje, odnosno do samog kraja. To je jedna od naših šansi za Evropu. Kup utakmice su uvijek posebne, bez obzira na to ko je protivnik. Iznenađenja su uvijek moguća. Mi znamo koji je naš cilj i želimo proći u narednu rundu", rekao je Stojanović, a prenio klupski sajt.

Potom se osvrnuo na poraz u Posušju na startu proljećnog dijela Premijer lige Bosne i Hercegovine.

"Nije valjalo ništa, isto mišljenje i dalje stoji. Pogledali smo utakmicu, pogledali su je i igrači. Svjesni su svog izdanja, koje nije bilo ni blizu onoga što se od njih očekuje. Nije bilo ponašanja kakvo treba imati jedan profesionalni fudbaler za posao za koji je plaćen. Drago mi je da su igrači toga svjesni i da smo neke stvari raščistili na samom početku, kako se slične situacije ne bi ponavljale".

O Slaviji?

"Sigurno može, ali isto tako može napraviti ozbiljne probleme ako u utakmicu uđemo kao što smo ušli protiv Posušja. Slavija u svojim redovima ima nekoliko iskusnih igrača koji su igrali Premijer ligu, kao i talentovane mlade fudbalere, čak i neke iz naše škole. Zato nemamo pravo ni sekunde razmišljati drugačije osim da fokus, disciplina i odnos prema poslu moraju biti na maksimalnom nivou, onakvom kakav se očekuje od profesionalnog fudbalera".

Utakmica između Želje i Slavije igra se u četvrtak na "Grbavici" s početkom od 18.00 sati.

