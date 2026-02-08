Bivši trener Crvene zvezde zvanično debitovao u Željezničaru: Plavi poraženi u Posušju, sumnjiva situacija u 95. minutu!

Bivši trener Crvene zvezde Slaviša Stojanović debitovao je porazom na klupi Željezničara u zvaničnom meču na otvaranju proljećnog dijela Premijer lige Bosne i Hercegovine na gostovanju u Posušju.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Željezničar je poražen u Posušju na debiju Slaviše Stojanovića na klupi sarajevskog tima.

POSUŠJE - ŽELJEZNIČAR 1:0 (0:0)

U posljednjem susretu 20. kola prvenstva BiH na “Mokrom docu” prvi je zaprijetio domaćin u 15. minutu kada je Mario Čuić pronašao Antu Živkovića na desetak metara od gola Želje, ali je šutirao pored stative.

I u nastavku meča nismo vidjeli gotovo ništa, jedinu šansu ponovo je imao hercegovački tim u 55. minutu kada je spoljni dio mreže pogodio Vinko Petković.

Imao je odličnu šansu i Denis Bušnja nakon greške Odinake, ali je šutirao pored gola iskosa, da bi u 73. minutu, Posušje stiglo do prednosti.

Nakon centaršuta Bušnje, Petković je savladao Vedada Muftića za vođstvo domaćih - 1:0 što je bilo dovoljno za četvrtu ovosezonsku pobjedu, koja će im biti jako važna u borbi za opstanak.

U četvrtom minutu sudijske nadoknade lopta je pogodila u ruku Petkovića, pa su gosti s Grbavice tražili penal.

Međutim, sudija Luka Bilbija iz Prijedora je nakon gledanja VAR-a odlučio da to nije jedanaesterac uz proteste fudbalera Želje.

POSUŠJE: Šubarić, Ćurdo, Kerkez, Andačić, Čuić, Posavec, Begić, Živković, Majstorović, Kukavica, Mulato. Trener: Dario Bašić

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Osmanović, Sedorf, Nastić, Erik, Radovac, Cvetanoski, Peišoto, Krpić, Jaganjac. Trener: Slaviša Stojanović







