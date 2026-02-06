logo
"Ako je ovo transformacija suđenja..." Sloga se oglasila poslije poraza: "Tonemo u fudbalski mulj"!

"Ako je ovo transformacija suđenja..." Sloga se oglasila poslije poraza: "Tonemo u fudbalski mulj"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Sloga iz Doboja oglasila se saopštenjem poslije poraza od Zrinjskog.

Saopštenje Sloga Doboj poslije poraza od Zrinjskog Izvor: YouTube/Sport i mladi/Printscreen

Fudbaleri Sloge poraženi su od Zrinjskog minimalnim rezultatom na startu proljećnog dijela sezone.

Klub iz Doboja poslije ovog poraza oglasio se saopštenjem u kojem je žestoko kritikovao suđenje Armina Kukića i njegovih pomoćnika.

Prenosimo kompletno saopštenje Sloge objavljeno na stranici "Sport i mladi", bliskoj klubu iz Doboja:

"Ako je ovo transformacija suđenja na bolje onda definitivno idemo u još veću dubiozu nego što smo bili do sada.

Laik i neko ko nije gledao utakmicu bi rekao da po statistici sve čisto i sve uredno...ali...

Sudijska trojka, plus četvrti sudija ( Kukić Armin, Nanić Hasan, Čaušević Muamer i Kazlagić Mirza) su od prve minute krenuli sa tendencioznim suđenjem gdje su domaćim igračima dozvoljeni 'rvački' zahvati a gostujućim igračima sviran svaki kontakt.

Kako bi sve izgledalo 'normalno' i kao realan omjer faulova, gostima iz Doboja se daju prekršaji na njihovoj polovini terena i eventualno na centru.
Obrnute situacije su naravno kako i treba, svirane kao prekršaji gostujućih igrača.

O ponašanju i odlukama prvog pomoćnika se može roman sastaviti ali to kod nas niko naravno neće prijaviti niti kojim slučajem analizirati. U ostatku fudbalskog svijeta, razgovori sudija se snimaju kao i gestikulacije koje upućuju jedni drugima.

Ovo je samo slika našeg fudbala koji i dalje tone u fudbalski mulj", navode iz Sloge.

