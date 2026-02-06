"Ako je ovo transformacija suđenja..." Sloga se oglasila poslije poraza: "Tonemo u fudbalski mulj"!

Sloga iz Doboja oglasila se saopštenjem poslije poraza od Zrinjskog.

Fudbaleri Sloge poraženi su od Zrinjskog minimalnim rezultatom na startu proljećnog dijela sezone.

Klub iz Doboja poslije ovog poraza oglasio se saopštenjem u kojem je žestoko kritikovao suđenje Armina Kukića i njegovih pomoćnika.

Prenosimo kompletno saopštenje Sloge objavljeno na stranici "Sport i mladi", bliskoj klubu iz Doboja:

"Ako je ovo transformacija suđenja na bolje onda definitivno idemo u još veću dubiozu nego što smo bili do sada.

Laik i neko ko nije gledao utakmicu bi rekao da po statistici sve čisto i sve uredno...ali...

Sudijska trojka, plus četvrti sudija ( Kukić Armin, Nanić Hasan, Čaušević Muamer i Kazlagić Mirza) su od prve minute krenuli sa tendencioznim suđenjem gdje su domaćim igračima dozvoljeni 'rvački' zahvati a gostujućim igračima sviran svaki kontakt.

Kako bi sve izgledalo 'normalno' i kao realan omjer faulova, gostima iz Doboja se daju prekršaji na njihovoj polovini terena i eventualno na centru.

Obrnute situacije su naravno kako i treba, svirane kao prekršaji gostujućih igrača.

O ponašanju i odlukama prvog pomoćnika se može roman sastaviti ali to kod nas niko naravno neće prijaviti niti kojim slučajem analizirati. U ostatku fudbalskog svijeta, razgovori sudija se snimaju kao i gestikulacije koje upućuju jedni drugima.

Ovo je samo slika našeg fudbala koji i dalje tone u fudbalski mulj", navode iz Sloge.