Zrinjski teško slomio otpor Sloge, na potezu je Borac

Mostarski Zrinjski zabilježio je minimalnu pobjedu nad Slogom na otvaranju proljećnog dijela sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar

Izabranici Igora Štimca upisali su 13. trijumf u šampionatu BiH i izjednačili se po broju bodova sa vodećim Borcem iz Banjaluke, koji u subotu takođe gostuje u Mostaru, ali ekipi Veleža.

Ipak, do vrijedna tri boda u duelu sa Slogom na stadionu "Pod Bijelim brijegom", "plemići" su stigli uz dosta muke i to pogotkom Petra Mamića u 68. minutu jer se gostujući tim iz Doboja odlično i vrlo organizovano branio većim dijelom meča.

ZRINJSKI - SLOGA 1:0 (0:0)

Nakon početnog ispitivanja snaga, prvi je zaprijetio Zrinjski u 20. minutu kada je nakon centaršuta Marka Vranjkovića glavom pored gola Dobojlija šutirao Toni Majić.

Dva minuta kasnije, gotovo iz ničega se ukazala šansa na drugoj strani - golman "plemića" Goran Karačić je istrčao, ali je napadač Sloge Toni Jović loše zahvatio loptu u namjeri da lobuje čuvara mreže mostarske ekipe.

Napadali su domaći fudbaleri većim dijelom prvog poluvremena ali se na odmor otišlo bez pogodaka.

U nastavku već na početku, golman Sloge Filip Erić odbranio je udarac Marija Ćužea, koji je potom minut kasnije ponovo šutirao pored stative gostujućeg gola.

Igrao se 57. minut kada je Zrinjski kreirao najbolju šansu na meču - Majić je uposlio debitanta Adija Nalića, koji je dobro šutirao sa desetak metara, međutim, Erić je ponovo uspio da odbrani.

Ipak, ni večeras odlični golman dobojskog tima ništa nije mogao 11 minuta kasnije.

Neven Đurasek je petom ostavio loptu na ivicu kaznenog prostora a Petar Mamić je majstorski pogodio sami ugao za vođstvo Mostaraca - 1:0.

Do kraja susreta, nije bilo prilika iz kategorije stopostotnih, do sudijske nadoknade, kada je rezervista Sloge Petar Kunić bio oči u oči sa Karačićem, ali je šutirao direktno u golmana Zrinjskog, koji je tako ostvario zacrtani cilj, dok je Sloga uknjižila deveti poraz u sezoni.

Zrinjski: Karačić, Vranjković, Savić, Barišić, Mamić, Lagumdžija, Đurasek, Nalić, Mikić, Ćuže, Majić. Trener: Igor Štimac

Sloga: Erić, Božičković, Omić, Hasanović, Perković, Žerjal, Milanović, Tatar, Zličić, Jović, Vidić. Trener: Marko Maksimović







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)