Igor Štimac pohvalio trenera Sloge Marka Maksimovića: Očekujte pametan, strpljiv i napadački Zrinjski (VIDEO)

Fudbaleri Zrinjskog u petak u Mostaru otvaraju proljećni dio Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja, a trener "plemića" Igor Štimac poručio je da njegova ekipa spremno dočekuje nastavak sezone.

Štimac je istakao zadovoljstvo odrađenim pripremama i prelaznim rokom, naglasivši da je ekipa u Međugorju imala idealne uslove za rad, kako na fizičkom i taktičkom, tako i na mentalnom planu.

"Pripreme su odrađene kvalitetno, imali smo sitnih problema s povredama, ali to je sastavni dio fudbala. Fokusirani smo na vlastiti kvalitet i spremno dočekujemo nastavak prvenstva", rekao je Štimac.

Mostarski tim je tokom zime dobio pet novih igrača - Adija Nalića, Dana Lagumdžiju, Toma Palića, Antonija Ilića i Tomija Jurića, a trener Zrinjskog vjeruje da će svi oni dati značajan doprinos u nastavku sezone i borbi za trofeje.

"Očekujem da budu prava pojačanja. Svaki od njih će u određenom trenutku dobiti svoje minute i vjerujem da će opravdati očekivanja".

Štimac je govoreći o protivniku istakao veliki respekt prema Slogi i kolegi Marku Maksimoviću, kojeg je nazvao jednim od najperspektivnijih trenera u ligi.

"Marko Maksimović je još uvijek najmlađi šampionski trener u Premijer ligi BiH. Jako kvalitetan trener, osim toga je i drag poznanik i mogu reći prijatelj. Njegov radi u Posušju je bio prepoznatljiv",Sloga je izuzetno ozbiljna i mlada ekipa. Iako su u borbi za opstanak, njihova igra često nije bila nagrađena bodovima zbog izostanka realizacije. Maksimalno ih respektujemo i s punom ozbiljnošću ulazimo u ovaj meč", poručio je trener Zrinjskog.

Zrinjski je ove sezone dva puta savladao Slogu - ubjedljivo u Mostaru (3:0) i minimalno u Doboju (1:0), ali Štimac je upozorio da predstojeći susret neće biti nimalo lagan.

Mostarce u narednom periodu očekuje izuzetno gust raspored, jer će u februaru i početkom marta odigrati čak devet utakmica, uključujući prvenstvo, Kup BiH i dvomeč Konferencijske lige protiv Kristal Palasa.

"Čeka nas ubitačan ritam, ali spremni smo. Sutrašnja utakmica je prvi korak i želimo je odigrati pametno, strpljivo i napadački, kako to i dolikuje Zrinjskom na domaćem terenu", zaključio je Štimac.

Utakmica Zrinjski -Sloga igra se u petak "Pod Bijelim brijegom" s početkom u 18 časova.







