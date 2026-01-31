Poraz Sloge u Antaliji: Bugarski Hebar slavio 2:0

Dobojlije će danas u Antaliji odigrati još jedan meč, i to protiv ruskog Fakela.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Slično kao Borac, i dobojska Sloga danas ima dvije provjere u Antaliji, posljednjeg dana priprema u Turskoj.

Dobojlije su u prvom kontrolnom meču poražene od Hebara iz Bugarske 0:2, a strijelci su bili Avramov i Petrov.

Sloga je igrala u sastavu: Pavlović, Perković, Tatić, Batar, Savić, Koprivica, Predragović, Šešlak, Suljanović, Mandić, Kunić.

Tim Marka Maksimovića danas će ponovo na teren. Od 17 časova rival "crveno-bijelima" je ruski Fekel.

Sloga je u Antaliji već odigrala četiri prijateljska susreta. Prvo je poražena 0:4 od poljske ekipe Vječista iz Krakova, zatim je rezultatom 3:0 savladan Dinamo iz Batumija (Gruzija), a u utakmici sa najviše pogodaka bilo je 3:3 u duelu sa ruskim Sočijem.