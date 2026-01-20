logo
Ubjedljiv poraz Sloge u prvoj utakmici u Antaliji: Poljski drugoligaš nadigrao Dobojlije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Slogu je porazila Vječista iz Krakova rezultatom 4:0.

Sloga izgubila u prvoj utakmici u Antaliji Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri dobojske Sloge ubjedljivo su poraženi u prvoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji.

Izabranike Marka Maksimovića je rezultatom 4:0 porazio poljski drugoligaš Vječista Krakov, koji je do prednosti stigao u 23. minutu, pogotkom Olsona. Samo šest minuta bilo je potrebno Poljacima da udvostruče vođstvo, učinivši to preko Džegjelevskog.

Pri rezultatu 2:0 se otišlo na odmor, da bi treći pogodak uslijedio u 72. minutu. Tada se u strijelce upisao Šimonovič, dok je konačan rezultat četiri minuta kasnije postavio Semedo.

Startnu postavu dobojskog premijerligaša činili su: Erić, Dejanović, Milanović, Omić, Perković, Hasanović, Pršeš, Šešlak, Tatar, Kolins i Jović.

Sloga će drugu utakmicu u Turskoj odigrati 24. januara protiv Dinama iz Batumija (Gruzija). Tri dana kasnije, Dobojlije će odmjeriti snage sa Sočijem (Rusija), dok će posljednja dva rivala biti bugarski Hebar i ruski Fakel. Oba meča igraće se posljednjeg dana januara.

(mondo.ba)

Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal

