Sloga otputovala na pripreme u Antaliju: Marko Maksimović otkrio da dolaze dva nova pojačanja

Fudbaleri Sloge iz Doboja otputovali su u nedjelju na pripreme u Antaliju.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga Meridian je danas otputovala u Antaliju na zimske pripreme.

Trener Dobojlija Marko Maksimović otkrio je da bi se u Turskoj trebala priključiti i dvojica novih igrača.

“Poslije uvodnih osam dana ovde u Doboju, spremamo se polako za put za Antaliju, cijeli dan ćemo provesti u putu i stići kasno naveče. U Antaliji ćemo provesti, kao što se i zna već dvije nedelje, četrnaest dana, odigrati pet utakmica, vodimo 30 igrača. Očekujemo u Antaliji da nam se preključe dva nova igrača, a evo da ne pričamo o imenima dok ne bude zvanično. Očekujem da nastavimo u ovom ritmu, da imamo što manje povreda, da dobro rade i treniraju kao I dosad I da napravimo dobru bazu za drugi dio sezone”, rekao je Maksimović.

Spisak igrača:

Erić (G), Pavlović (G), Mulalić (G), Perković, Dejanović, Milanović, Batar, Kvesić, Omić, Hasanović, D.Savić, Prešeš, Mekić, Predragović, Jović, Tatar, Šešlak, Damjanić, Mandić, Redžić, Vidić, Veselinović, Suljanović, Koprivica, Kunić, Tatić, Božičković, Žerjal, Sušić i Kolins.

Zbog zdravstvenih razloga i ranijih povreda dva igrača nisu mogli ići u Antaliju.

Sloga Meridian će u Antaliji boraviti od 18.janura do 1.februara, a planirano je da u tom periodu odigraju pet pripremnih utakmica.

(MONDO)