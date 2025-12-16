Marko Maksimović uoči gostovanja Sloge na "Grbavici": Očekujem reakciju igrača, da odbrane svoje ime

Trener dobojske Sloge bio je veoma nezadovoljan nastupom svog tima u duelu sa Veležom, pa u susretu protiv Željezničara očekuje mnogo bolje izdanje.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga je u poprilično lošoj formi. "Crveno-bijeli" na posljednjih deset prvenstvenih mečeva upisali su samo jedan trijumf, a raspoloženje u timu Marka Maskimovića dodatno je pokvario nedavni domaći poraz od Veleža (1:2).

Mostarci su iskoristili još jedno loše izdanje Dobojlija i kući zasluženo odnijeli bodove, ali vremena za kukanje nema jer već u srijedu Slogu očekuje gostovanje na "Grbavici", odnosno zaostali meč 15. kola Premijer lige BiH.

"Imamo svoje probleme i brige, ali bitno je da se vraćaju kapiten Milanović i Tatar nakon suspenzije. I dalje nemamo povrijeđenih Dejanovića i Varge. Na 'Grbavici' je uvijek sjajan ambijent. Sjajan stadion, sjajan klub, tako da očekujem zahtjevnu i tešku utammicu poslije lošeg izdanja, za kojeg ima objektivnih razloga zašto je tako bilo", rekao je Maksimović u najavi duela u Sarajevu.

Osvrnuo se još jednom na utakmicu sa mostarskim "rođenim".

"Mnogo igrača nam je nedostajalo, ali definitivno smo zasluženo izgubili. Nismo bili dovoljno dobri, pa nam ostaje sutrašnja utakmica da se odradi što je moguće bolje, nakon čega nas čeka analiza da se vidi u kom smjeru će klub da ide. Mnogo je bilo problema od samog početka, koji su na kraju isplivali kada su neki bitni igrači ušli u povrede, a svaki izostanak se osjetio."

Kako je naglasio, očekuje da će se igrači konačno trgnuti i na "Grbavici" pokazati da s pravom nose dres Sloge.

"Očekujem od ekipe da pokaže reakciju, prije svega da brane sebe i svoja imena, i pokušaju odigrati kvalitetno protiv ekipe koja je imala jako dobar period u ovom prvenstvu. Poslije osam kola bili su prvi u prvenstvu, zatim su ušli u krizu, promijenili trenera, što im na početku nije donijelo rezultat. Teška utakmica u svakom aspektu, i na Željezničar i za nas", jasan je Maksimović.

Slična situacija je i u taboru sarajevskih "plavih", koji već sedam utakmica ne znaju za slavlje, pa će idealna prilika za prekid crne serije biti upravo utakmica sa Slogom.



