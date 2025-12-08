logo
Sloga u 95. minutu do boda protiv Rudar Prijedora: Drama u Doboju riješena duboko u nadoknadi vremena

Sloga u 95. minutu do boda protiv Rudar Prijedora: Drama u Doboju riješena duboko u nadoknadi vremena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Rudari" bili nadomak prvog gostujućeg trijumfa u sezoni, ali Sloga se provukla.

Sloga - Rudar Prijedor Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Utakmicom Sloga - Rudar Prijedor pod svjetlošću reflektora kompletirano je 18. kolo Premijer lige BiH, pobjednika nakon mnogo uzbuđenja nije bilo.

Bio je tim Perice Ognjenovića na korak od prvog gostujućeg trijumfa u ovoj sezoni, ali se Sloga provukla i golom u petom minutu nadoknade stigla do boda.

SLOGA - RUDAR PRIJEDOR 1:1 (0:0)
/Predragović 90+5 - Mohedano 75/

Već u devetom minutu Miloš Gigović dosudio je kazneni udarac za domaće, bunio se Ognjenović i zaradio javnu opomenu, baš kao i Fernan Fereiroa, a nakon nekoliko minuta pregledanja snimka i reakcije iz VAR sobe arbitar iz Gradiške ipak je odlučio da promijeni odluku i poništi penal.

KARTONIJADA

Sudija Gigović u drugom poluvremenu meča u Doboju pokazao je čak 10 žutih kartona (plus jedan u prvih 45 minuta), što igračima na terenu, tako i onim na klupi, kao i članovima stručnog štaba gostiju, a duboko u sudijskoj nadoknadi isključio je trenera gostiju Pericu Ognjenovića zbog dvije opomene. 

Veliku šansu Sloga je imala u 29. minutu kada se Ognjen Šešlak sjajno oslobodio svojih čuvara, šutirao, ali stativa je bila saveznik "rudara".

Okvir gola ispriječio se i u 48. minutu kada je Srđan Grabež pogodio prečku. Dobru akciju Sloga nije uspjela da kruniše pogotkom ni u 56. minutu, kada se pred golom našao Nedim Mekić, ali je izuzetno loše šutirao preko gola.

Nekoliko minuta kasnije i gosti su zaprijetili, ali šut Horhea Bolivara odbranio je Filip Erić. I Tarik Ramić je pokušao u 68. minutu sa dvadesetak metara, ali ponovo je na visini zadatka bio golman Sloge.

Bila je to najava vodećeg gola Rudar Prijedora, nakon odlične akcije kompletne napadačke linije. Andres Mohedano je na kraju refleksnim udarcem završio akciju koju su kreirali Bolivar i Alvaro Ronkal.

Španska veza tako je donijela prednost gostima i činilo se da će kući odnijeti kompletan plijen. Ipak, Sloga se nije predavala i Fedor Predragović u 95. minutu zatresao je mrežu "rudara" za veliki bod svog tima.

Prijedorčani će u posljednjem meču u 2025. godini ponovo igrati u gostima, i to protiv prvoplasiranog Borca, dok će Sloga ugostiti Velež.

  • SLOGA: Erić, Sajčić, Hasanović, Kozar, Grabež, Batar, Milanović, Šešlak, Mekić, Jović, Vidić. Trener: Marko Maksimović.
  • RUDAR PRIJEDOR: Žunić, Mohedano, Fereiroa, Ramić, Bolivar, Puentes, Gutijerez, Paskval, Ronkal, Keranović, Grbić. Trener: Perica Ognjenović.



Tagovi

Premijer liga BiH FK Sloga Doboj FK Rudar Prijedor

