Adem Ljajić provocirao navijae Željezničara u vječitom derbiju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji reprezentativac Srbije Adem Ljajić postigao gol za Sarajevo i provocirao navijače Željezničara.

Adem Ljajić provocirao navijače Željezničara Izvor: X/Balkan Futbolu/Printscreen

Fudbaleri Sarajeva deklasirali su Željezničar u gradskom derbiju (4:0), a srpski fudbaler Adem Ljajić bio je jedan od junaka pobjede. Nekadašnji reprezentativac Srbije postigao je spektakularan gol, ali je gradski derbi obilježio i provokacijom upućenom ka protivničkim navijačima.

Neprikladan gest koji je izveo pred navijačima Željezničara bacio je sjenku na sjajnu partiju Adema Ljajića, a čak ni to što derbi zna da "pomuti um" ne može da bude olakšavajuća okolnost. Fudbaleri velike karijere kakva je Ademova ne bi sebi smjeli da dopuste ovakve stvari. Pogledajte šta je radio Ljajić:

Od dolaska u Sarajevo, Adem Ljajić je odigrao 12 mečeva u dresu bordo tima. Postigao je tri gola i jednom asistirao, a zanimljivo je da su momci iz Sarajeva pobijedili sva četiri meča na kojima je nekadašnji srpski reprezentativac direktno učestvovao u postizanju gola.

Nakon odigranih 18 mečeva u sezoni ekipa Sarajeva zauzima treće mjesto na tabeli u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, sa 26 bodova. Ekipa Borca prva je na tabeli sa 40 osvojenih bodova na 17 odigranih mečeva, a isti broj utakmica i tri boda manje ima aktuelni šampion Zrinjski.

Adem Ljajić gol na Sarajevo Željezničar
Izvor: Arena sport BiH
Izvor: Arena sport BiH

