Prvenac Ljajića u Premijer ligi BiH: Adem prekinuo mučenje Sarajeva protiv Rudar Prijedora

"Bordo" tim promašio brojne šanse, ali ipak se radovao na "Koševu".

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Golom Adema Ljajića u 55. minutu Sarajevo je upisalo novu pobjedu u Premijer ligi BiH, tek drugu ove sezone.

Prvenac najvećeg pojačanja ovog ljeta u bh. ligi označio je kraj mučenja domaćeg tima, koji nikako do tog trenutka nije uspijevao da zatrese mrežu raspoloženog čuvara mreže Rudar Prijedora Miše Dubljanića.

Dominirao je domaći tim, na kraju imao čak dvadesetak šuteva ka protivničkom golu, ali tek jedan uspio je da pretvori u pogodak. Rudar Prijedor nije pokazao praktično ništa na "Koševu", tako da je Husref Musemić stigao do drugog slavlja od povratka na klupu Sarajeva.

Rudar Prijedoru bio je ovo treći ovosezonski poraz. Tim Perice Ognjenovića upisao je još dva remija i jednu pobjedu.

PREMIJER LIGA BIH - 6. KOLO:

Sarajevo - Rudar Prijedor 1:0 (0:0)

/Ljajić 55/

Subota:

Sloga - Željezničar (17.00)

Velež - Posušje (21.00)

Nedjelja:

Borac - Široki Brijeg (18.45)

Ponedjeljak:

Zrinjski - Radnik (18.00)



