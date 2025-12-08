logo
Zapisnik sa sarajevskog derbija: Predstavnik Željezničara ošamario fudbalera Sarajeva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Sarajeva deklasirali su Željezničar rezultatom 4:0 (3:0) u 18. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, a meč je obilježila i "frka" u finišu poluvremena meča na "Koševu".

_C4A7984.JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Burno je bilo na sarajevskom derbiju, koji je zasluženo pripao "bordo" timu, a nakon meča je trener Želje Admir Adžem podnio ostavku, koja je ubrzo i usvojena.

Sarajevski arbitar Irfan Peljto imao je pune ruke posla, pogotovo u finišu prvog poluvremena kada se desila frka.

Prema izvještaju iz zapisnika, koji je prenio "Dnevni avaz", službeni predstavnik Željezničara Haris Alihodžić udario defanzivca Sarajeva Stefana Ristovskog otvorenim dlanom.

Alihodžić je dobio crveni karton, dok je Ristovski zbog odgurivanja zaradio žuti.

Javnu opomenu dobili su još pomoćni trener Želje Admir Derviši, dok je s druge strane "požutio" i Mustafa Beridan, predstavnik Sarajeva.

Zbog prigovora su kartone dobili i Admir Adžem i Adnan Gušo, a fizioterapeut Sarajeva je takođe dobio žuti karton zbog nepristojnog ponašanja prilikom proslave gola Sarajeva.

(MONDO)

Tagovi

FK Sarajevo FK Željezničar Premijer liga BiH

