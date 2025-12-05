logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevski derbi bez navijača Želje! Manijaci neće na Koševo, "opleli" po Sarajevu

Sarajevski derbi bez navijača Želje! Manijaci neće na Koševo, "opleli" po Sarajevu

Autor Haris Krhalić
0

Najvatrenije pristalice Željezničara neće prisustvovati sarajevskom derbiju.

Manijaci Izvor: Promo/FK Željezničar

Predstojeći derbi Sarajeva i Željezničara koji se igra u nedjelju od 13 časova na stadionu Koševo, biće odigran bez najvatrenijih pristalica tima sa Grbavice.

Povod za ovakvu odluku bio je, kako navode, potez FK Sarajevo, koji je odlučio izdvojiti 1.500 ulaznica za gostujuće navijače po cijeni od 20 KM što je manje od 5 odsto kapaciteta Koševa koliko bi po pravilo trebalo pripasti gostima.

Ovu odluku potvrdili su Manijaci, koji su objavili zvanično saopštenje na svojoj stranici.

"Klub koji sebe smatra nekom ozbiljnom organizacionom jedinicom odlučio je da se služi dječijim igricama i metodama, pa smo zbog toga danima bili uskraćeni za bilo kakve informacije o ulaznicama. Da li je u pitanju nesposobnost, anarhija u klubu ili čista zlonamjernost, to znaju samo oni. Činjenica je da profesionalniji i ozbiljniji tretman pružaju neki niželigaški klubovi. Ulaznice su dostavljene 48 sati prije utakmice, a da stvar bude još apsurdnija na kraju, cijena ulaznice je 20 KM, što nikada nije bilo slučaj sa gostujućim navijačima na bilo kojem stadionu u BiH", navodi se između ostalog u saopštenju.

"Ovakvi gnusni potezi i kršenje pravila u javnosti ne smiju proći neopaženo, niti se ovakva nesposobnost i amaterizam smiju normalizovati u bh. fudbalu. S obzirom da ovdje očigledno ne vrijede nikakvi dogovori, sporazumi i stavljeni potpisi, pozivamo naš klub da iskoristi sve pravne mehanizme u cilju da se ovakve stvari više nikad ne ponove", dodali su oni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar FK Sarajevo sarajevski derbi Manijaci Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC