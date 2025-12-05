Sarajevski derbi bez navijača Želje! Manijaci neće na Koševo, "opleli" po Sarajevu

Najvatrenije pristalice Željezničara neće prisustvovati sarajevskom derbiju.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Predstojeći derbi Sarajeva i Željezničara koji se igra u nedjelju od 13 časova na stadionu Koševo, biće odigran bez najvatrenijih pristalica tima sa Grbavice.

Povod za ovakvu odluku bio je, kako navode, potez FK Sarajevo, koji je odlučio izdvojiti 1.500 ulaznica za gostujuće navijače po cijeni od 20 KM što je manje od 5 odsto kapaciteta Koševa koliko bi po pravilo trebalo pripasti gostima.

Ovu odluku potvrdili su Manijaci, koji su objavili zvanično saopštenje na svojoj stranici.

"Klub koji sebe smatra nekom ozbiljnom organizacionom jedinicom odlučio je da se služi dječijim igricama i metodama, pa smo zbog toga danima bili uskraćeni za bilo kakve informacije o ulaznicama. Da li je u pitanju nesposobnost, anarhija u klubu ili čista zlonamjernost, to znaju samo oni. Činjenica je da profesionalniji i ozbiljniji tretman pružaju neki niželigaški klubovi. Ulaznice su dostavljene 48 sati prije utakmice, a da stvar bude još apsurdnija na kraju, cijena ulaznice je 20 KM, što nikada nije bilo slučaj sa gostujućim navijačima na bilo kojem stadionu u BiH", navodi se između ostalog u saopštenju.

"Ovakvi gnusni potezi i kršenje pravila u javnosti ne smiju proći neopaženo, niti se ovakva nesposobnost i amaterizam smiju normalizovati u bh. fudbalu. S obzirom da ovdje očigledno ne vrijede nikakvi dogovori, sporazumi i stavljeni potpisi, pozivamo naš klub da iskoristi sve pravne mehanizme u cilju da se ovakve stvari više nikad ne ponove", dodali su oni.