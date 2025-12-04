Željezničar u zaostatku poslije prvih 45 minuta odgođenog meča na Grbavici.

Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje

Na Grbavici se igra ponovljeni meč Željezničara i Širokog Brijega koji je u srijedu prekinut zbog magle, a za razliku od jučerašnjeg početka danas gledamo pravu goleadu.

Čak tri gola primio je Željezničar za manje od 20 minuta na Grbavici gdje Široki vodi 3:2 i na putu je da ostvari treću uzastopnu pobjedu protiv sarajevskog kluba.

Nadali su se navijači Željezničara da će se njihovi ljubimci danas dobro snaći po mnogo ljepšem vremenu nego juče, ali im je „mrak pao“ poslije samo dva minuta.

Bašić je ubacio, a Černijak pogodio za šok na Grbavici – 1:0 za Širokobriježane.

Uspio je Željezničar da izjednači, ili bolje rečeno za to su se pobrinuli Širokobriježani pošto je Musa u šestom minutu pogodio svoju mrežu, međutim u desetom minutu novi šok za domaćina.

Nakon akcije gostiju pogodio je Tomić za vođstvo Širokog Brijega 2:1, a već u 18. minutu Stanić je nakon kornera Černijaka povisio na 3:1.

Uslijedila je žestoka reakcija „Manijaka“ sa tribina koji su fudbalerima Željezničara skandirali "Igrajte p..ke"!

To je izgleda trgnulo domaće fudbalere koji su u nastavku prvog dijela stvorili nekoliko izglednih prilika, a onda tri minute prije kraja smanjili na samo gol zaostatka. Ulad je prošao po lijevoj strani i ubacio u peterac gdje se pored golmana Josipovića i jednog defanzivca gostiju najbolje snašao Cvetanoski i smanjio na 3:2.

Vidi opis Željezničar za manje od 20 minuta primio tri gola, "Manijaci" žestoko reagovali sa tribina! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: FK Željezničar Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Damir Deljo/All rights reserved / Sva prava zadrzana @ Oslobodjenje Br. slika: 11 11 / 11

Pet golova smo vidjeli, a tek nas očekuje drugih 45 minuta duela na Grbavici.



