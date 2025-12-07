logo
Kako su treneri sarajevskih rivala prokomentarisali derbi: Cvitanović sretan, Adžem mogao samo čestitati rivalu

Autor Haris Krhalić
0

Mario Cvitanović i Admir Adžem komentarisali su današnji derbi.

Mario Cvitanović, trener Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva stigli su ubjedljivog trijumfa u sarajevskom vječitom derbiju odigranom ove nedjelje.

Ekipa Maria Cvitanovića zasluženo je stigla do trijumfa rezultatom 4:0, a za tim sa Grbavice ovo je bio četvrti poraz u posljednjih pet utakmica u domaćem prvenstvu.

Šef stručnog štaba bordo tima priznao je da je teško govoriti zbog emocija te je čestitao svojim igračima, ali i navijačima.

„Mislim da je teško nešto taktički objasniti nakon ovakvih emocija i utakmice. Ovo je moj prvi derbi naravno da sam sretan i čestitke igračima koji su ispoštovali sve bili odlično. Naša pobjeda je apsolutno zaslužena. Malo smo ih u drugom dijelu pustili da igraju, čestitke igračima, divan ambijent, navijači su bili apsolutno fantastični“, rekao je Cvitanović i dodao:

„Ova pobjeda mora ići za navijače, znam da su patili s nama ovo čitavo vrijeme, ali znalli smo da rad mora doći na naplatu. Utakmica je opravdala epitet derbija. Danas je sve bilo fantastično i sjelo na svoje mjesto. U derbiju je uvijek lijepo pobijediti, ova pobjeda je slatka i lijepa.“

Trener Željezničara Admir Adžem mogao je samo čestitati protivniku na pobjedi.

„Šta reći nakon ovakvog rezultata, osim čestitati i priznati da je Sarajevo bilo bolje. Pogotovo u prvom poluvemenu. Nedostajalo nam je energije, intenziteta. U drugom dijelu smo to malo popravili, bilo je više žara i agresije. Žao mi je što nismo postigli neki gol, ali kad nekom ide ide, kad ne ide ne ide“, poručio je Adžem.

Tagovi

Premijer liga BiH FK Sarajevo FK Željezničar Mario Cvitanović Admir Adžem sarajevski derbi

