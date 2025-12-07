Kako su treneri sarajevskih rivala prokomentarisali derbi: Cvitanović sretan, Adžem mogao samo čestitati rivalu

Mario Cvitanović i Admir Adžem komentarisali su današnji derbi.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva stigli su ubjedljivog trijumfa u sarajevskom vječitom derbiju odigranom ove nedjelje.

Ekipa Maria Cvitanovića zasluženo je stigla do trijumfa rezultatom 4:0, a za tim sa Grbavice ovo je bio četvrti poraz u posljednjih pet utakmica u domaćem prvenstvu.

Šef stručnog štaba bordo tima priznao je da je teško govoriti zbog emocija te je čestitao svojim igračima, ali i navijačima.

„Mislim da je teško nešto taktički objasniti nakon ovakvih emocija i utakmice. Ovo je moj prvi derbi naravno da sam sretan i čestitke igračima koji su ispoštovali sve bili odlično. Naša pobjeda je apsolutno zaslužena. Malo smo ih u drugom dijelu pustili da igraju, čestitke igračima, divan ambijent, navijači su bili apsolutno fantastični“, rekao je Cvitanović i dodao:

„Ova pobjeda mora ići za navijače, znam da su patili s nama ovo čitavo vrijeme, ali znalli smo da rad mora doći na naplatu. Utakmica je opravdala epitet derbija. Danas je sve bilo fantastično i sjelo na svoje mjesto. U derbiju je uvijek lijepo pobijediti, ova pobjeda je slatka i lijepa.“

Trener Željezničara Admir Adžem mogao je samo čestitati protivniku na pobjedi.

„Šta reći nakon ovakvog rezultata, osim čestitati i priznati da je Sarajevo bilo bolje. Pogotovo u prvom poluvemenu. Nedostajalo nam je energije, intenziteta. U drugom dijelu smo to malo popravili, bilo je više žara i agresije. Žao mi je što nismo postigli neki gol, ali kad nekom ide ide, kad ne ide ne ide“, poručio je Adžem.