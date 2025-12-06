Adžem uoči sarajevskog derbija: "Znamo koliko nam svima znači derbi"

Trener Željezničara Admir Adžem govorio je o predstojećem sarajevskom derbiju.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Željezničar u nedjelju gostuje Sarajevu u okviru 18. kola Premijer Lige BiH. Utakmicu je najavio šef stručnog štaba Admir Adžem.

"Prije svega, gradski derbi ne treba posebno predstavljati i ne treba posebno motivisati. Dodatna motivacija je sam po sebi taj derbi. Znamo koliko on znači za sve nas u klubu, kako sa jedne tako i sa druge strane i mislim da ne treba tu ništa specijalno govoriti. Već kroz istoriju derbija je poznato da nema favorita. Mi ekipu Sarajeva respektujemo. Zaista imaju u svojim redovima nekoliko izvanrednih pojedinaca na koje će trebati obratiti pažnju", započeo je Adžem.

Osvrnuo se i na činjenicu da na Koševu neće biti navijača Željezničara.

"Međutim, mi vjerujemo u našu ekipu, vjerujemo u naš rad i vjerujemo da ćemo odigrati na Koševu dobru utakmicu kako bi obradovali naše navijače. Nažalost, bićemo bez njihove podrške. Možda će biti dodatni motiv da napravimo sve što je do nas, da ih obradujemo i da zajedno na kraju slavimo", dodao je Adžem.

Trener Željezničara nije se još odlučio za igrače koje će početi meč.

"Što se tiče igračkog kadra, nemamo kartoniranih igrača. Imali smo neke manje povredice. Očekuje nas još jedan trening da vidimo kakva je situacija. Prije dva dana smo završili utakmicu protiv Širokog Brijega, tako da je moguće da je na neke igrače ostavila ta utakmica posljedica. Vidjećemo na ovom treningu i onda ćemo se odlučiti za 11 najspremnijih", zaključio je Adžem.

Utakmica se igra sa početkom od 13 časova.