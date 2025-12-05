Marinović najavio duel sa Posušjem: "Svaka utakmica je posebna priča, ništa ne znači što su posljednji"

Trener Borca Vinko Marinović najavio je duel sa Posušjem.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Fudbalere Borca nakon pobjeda protiv Željezničara i Radnika, očekuje i treća utakmica u posljednjih sedam dana. Ovog puta će u okviru 18. kola Premijer lige BiH na Gradskom stadionu u Banjaluci gostovati Posušje.

Trener Banjalučana Vinko Marinović pobjedom želi da završi ovaj ciklus.

"Ovo nam je treća utakmica ove sedmice, malo bih se vratio na onu prethodnu. Mislim da je ekipa odigrala jako dobro, imala dobar stav i generalno sve ove utakmice koje smo imali, bio je dobar stav, disciplina i energija. To nam je donijelo rezultat. Dolazi nam ova utakmica protiv Posušja i želimo da završimo pozitivno ovaj ciklus. Kao što i sami znate, sve ekipe u ligi su jako kvalitetne i u svaku utakmica morate ući sa maksimalnim angažmanom i pristupom. To želimo uraditi i na ovoj utakmici", započeo je trener Borca.

Posušje u posljednje vrijeme igra na dobrom nivou, a u posljednje tri utakmice su savladali Zrinjski i remizirali sa Slogom i Veležom.

"Posušje u zadnje tri utakmice ima pozitivan skor, nisu izgubili nijednom. Jedna su jako dobro organizovana ekipa, to je pokazala i utakmica protiv Zrinjskog, tako da moramo biti maksimalno skoncentrisani i pripremljeni za ovaj meč. Imali smo malo vremena za pripremu utakmice. Najbitnije je da se u ova dva dana što kvalitetnije mentalno odmorimo i pripremimo se za utakmicu koja slijedi", dodao je Marinović.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Posušje je trenutno posljednje na tabeli, ali Marinović smatra da to neće biti olakšavajuća okolnost za njegov tim

"Svaka utakmica je posebna priča, tako da ništa ne znači to što je Posušje posljednje na tabeli. Ovo prvenstvo pokazuje da su sve utakmice teške i da u svaku morate ući sa 101 odsto mogućnosti i pristupa da dobijete."

Marinović i dalje ne može računati na Terzića, Vukovića i Karolinu.

"Danas imamo trening, ono što je sigurno da ova tri igrača koji su već neko vrijeme van terena (Terzić, Vukovića i Karolina) ne mogu nastupiti. Vidjećemo ko će biti spreman za ovu utakmicu, imali smo jedan težak period. Izabraćemo najbolju moguću postavu za Posušje", rekao je Marinović.

Dodatni problem za crveno-plave je povreda Srđana Garhovca koji je u prošlom kolu morao van terena već nakon pola sata igre. O tome da li će konkurisati za meč, Marinović je poručio:

"Vidjećemo kakvo je stanje s njegovom povredom, kao što sam i skoro rekao samo oni koji budu 100 odsto spremni će igrati. Vidjećemo kakvo je stanje sa njim."

Utakmica Borac – Posušje se igra sa početkom od 17.30 časova. Pravdu na ovoj utakmici će dijeliti Armin Kukić iz Bugojna, a pomagaće mu Mirza Demir i Dejan Lazić. Četvrti sudija biće Mirza Kazlagić. U VAR sobi su Danijel Perić i Sreten Udovičić.