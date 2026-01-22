logo
Sloga predstavila sedmoricu novajlija: Redžić se vratio u Doboj, na Lukama i bivši prvotimac Vojvodine

Autor Dragan Šutvić
0

Dobojlije su angažovale sedmoricu igrača u zimskom prelaznom roku.

Sedam pojačanja Sloge Doboj Izvor: FK Sloga Doboj

Sloga Meridian, čiji se prvotimci za nastavak sezone spremaju u Antaliji, predstavila je sedmoricu novajlija u zimskom prelaznom roku.

Najzvučniji je dolazak Ajdina Redžića, koji se nakon godinu i po vratio na dobojske Luke. Nosio je dres Sloge Meridian u sezoni 2023-24, nakon čega je otišao u Grčku, gdje je bio član Asterasa, sa kojim je u septembru okončao saradnju.

Ističe se i dolazak nekadašnjeg prvotimca Vojvodine Lazara Zličića, koji je za Novosađane nastupao od 2015. do 2018. godine. Poslije toga, branio je i boje Voždovca, Kišvarde, Mure, kruševačkog Napretka i Novog Pazara.

Sa pozajmice iz Loznice vratio se Albin Omić, dok su nova imena i Atul Kolins (Spartak), Nikola Žerjal (Zvezdara), Niko Božičković (Bohum II) i Edvin Suljanović (Primorje).

Sloga je, inače, u dosadašnjem toku priprema u Turskoj odigrala jednu kontrolnu utakmicu i doživjela poraz od Vječiste iz Krakova rezultatom 4:0.

Drugu utakmicu u Turskoj izabranici Marka Maksimovića odigraće 24. januara protiv Dinama iz Batumija (Gruzija). Tri dana kasnije, Dobojlije će odmjeriti snage sa Sočijem (Rusija), dok će posljednja dva rivala biti bugarski Hebar i ruski Fakel. Oba meča igraće se posljednjeg dana januara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

