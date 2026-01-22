Sloga predstavila sedmoricu novajlija: Redžić se vratio u Doboj, na Lukama i bivši prvotimac Vojvodine

Dobojlije su angažovale sedmoricu igrača u zimskom prelaznom roku.

Sloga Meridian, čiji se prvotimci za nastavak sezone spremaju u Antaliji, predstavila je sedmoricu novajlija u zimskom prelaznom roku.

Najzvučniji je dolazak Ajdina Redžića, koji se nakon godinu i po vratio na dobojske Luke. Nosio je dres Sloge Meridian u sezoni 2023-24, nakon čega je otišao u Grčku, gdje je bio član Asterasa, sa kojim je u septembru okončao saradnju.

Ističe se i dolazak nekadašnjeg prvotimca Vojvodine Lazara Zličića, koji je za Novosađane nastupao od 2015. do 2018. godine. Poslije toga, branio je i boje Voždovca, Kišvarde, Mure, kruševačkog Napretka i Novog Pazara.

Sa pozajmice iz Loznice vratio se Albin Omić, dok su nova imena i Atul Kolins (Spartak), Nikola Žerjal (Zvezdara), Niko Božičković (Bohum II) i Edvin Suljanović (Primorje).

Sloga je, inače, u dosadašnjem toku priprema u Turskoj odigrala jednu kontrolnu utakmicu i doživjela poraz od Vječiste iz Krakova rezultatom 4:0.

Drugu utakmicu u Turskoj izabranici Marka Maksimovića odigraće 24. januara protiv Dinama iz Batumija (Gruzija). Tri dana kasnije, Dobojlije će odmjeriti snage sa Sočijem (Rusija), dok će posljednja dva rivala biti bugarski Hebar i ruski Fakel. Oba meča igraće se posljednjeg dana januara.

