Sloga ubjedljiva protiv Dinama iz Batumija, Maksimović zadovoljan: Najvažnije je da se novi igrači uklope!

Sloga iz Doboja slavila u drugoj pripremnoj utakmici u Antaliji.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri dobojske Sloge slavili su u drugoj pripremnoj utakmici u Turskoj pošto su sa ubjedljivih 3:0 savladali Dinamo iz Batumija.

Nakon prvih 45 minuta u Antaliji bilo je 1:0 za bh. premijerligaša, pošto je Vidić pogodio u posljednjem minutu pred odlazak na odmor.

U nastavku Suljanović je povisio na 2:0, a potom je viđen i autogol gruzijske ekipe poslije dobrog centaršuta Perkovića.

Nakon ubjedljivih 3:0 zadovoljan je bio trener Sloge Marko Maksimović. U izjavi za MONDO on je istakao da je najvažnije da se novi igrači što prije uklope u ekipu i sistem igre.

"Pripremne su utakmice i danas smo izašli u sastavu gdje nismo toliko kombinovali. Igrači su istrčali i odradili sve ono što smo se dogovorili. Pripremna je utakmica i isprobavali smo neke opcije, a bilo je bitno da ovi novi igrači poput Božičkovića, Zličkovića, Redžića, Omića, Žerijala... da su uhvatili neke ptincipe, prije svega odbrambene, tako da s te strane možemo da budemo zadovoljni ovom provjerom. Najvažnije je da što prije uklopimo ove nove igrače", rekao je Maksimović.

Do kraja priprema u Turskoj njegova ekipa odigraće još tri utakmice.

"Nadam se da ćena nas poslužiiti vrijeme jer je posljednjih par dana ovdje kiša. Ne samo mi, već sve ekipe ovdje imale su dosta problema, utakmice su otkazivane, pa i ova naša je trebala biti juče. Ostalo nam je još sedam dana, narednu utakmicu igramo protiv Sočija“.

"Jako bitno je da pripreme prođemo bez povreda, odnosno sa što manje povreda. Trenutno imamo Batara i Pršeša koji su trenutno van ekipe jer imaju određene probleme. Ostali igrači su tu, treniramo radimo i zasad sve ide po planu", zaključio je Maksimović.