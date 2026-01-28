Goleada u Antaliji: Šest golova na meču Sloge i ruskog prvoligaša Sočija

Prvi remi Dobojlija na pripremama u Turskoj.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

U trećem pripremnom meču fudbaleri Sloge odigrali su 3:3 (1:2) protiv ruskog prvoligaša Sočija, a svakoj od ekipa pripalo je po poluvrijeme.

Prijateljski susret u Antaliji bolje je otvorila Sloga. U 17. minutu Zličić je iz slobodnog udarca pogodio za vođstvo, ali su se Rusi brzo pregrupisali i na odmor otišli s prednošću. Na 1:1 je iz penala izjednačio Kamano, da bi u finišu prvog poluvremena preokret Sočiju donio Kovalenko.

U nastavku bolja igra Sloge. Prvo Vidić u 57. minutu vraća egal Dobojlijama, ali Korneev zatim pogađa za novo vođstvo ruskog prvoligaša. Ipak, Kunić u 72. minutu iz penala postavlja konačnih 3:3.

Podsjetimo, tim Marka Maksimovića u prvom kontrolnom susretu u Turskoj poražen je ubjedljivo 0:4 od poljske ekipe Vječista iz Krakova, nakon čega je rezultatom 3:0 dobojski tim slavio protiv Dinama iz Batumija (Gruzija).

Do povratka u Doboj 1. februara Sloga će u Antaliji imati još dva testa, i to istog dana. "Crveno-bijeli" će 31. januara odmjeriti snage sa bugarskim Hebarom i Fakelom iz Rusije.