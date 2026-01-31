Kombinovani tim Borca bolji od Kirgistanaca: Radošević i Vranješ za novi trijumf u Antaliji

Posljednjeg dana boravka u Turskoj "crveno-plavi" imaju dva kontrolna meča.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca privode kraju pripreme u Antaliji, a posljednjeg dana boravka u Turskoj imaće dvije provjere.

Prva je već završena, a u njoj je kombinovani sastav Vinka Marinovića odmjerio snage sa Uzgenom iz Kirgistana. Golovima Ognjena Radoševića i Stojana Vranješa u drugom poluvremenu, Banjalučani su slavili rezultatom 2:0.

BORAC - UZGEN 2:0 (0:0)

/Radošević 68, Vranješ 78/

Borac je igrao u sastavu: Modić, Radić, Terzić, Čulina, Vrbić, Pušić, Radošević, Đajić, Vranješ, Čavić i Perić.

U posljednjem meču u Antaliji Banjalučane danas od 15 časova očekuje najjači dvoboj tokom priprema - protiv ruskog Rubina iz Kazanja, a već sutra ekspedicija "crveno-plavih" vraća se u Banjaluku.

Podsjetimo, Borac je do sada u turskom ljetovalištu savladao Seged (1:0) i Pelister (2:0), a remizirao sa CSKA 1948 (1:1).

Lider Premijer lige BiH će prvi takmičarski meč u 2026. godini igrati 7. februara u gostima protiv Veleža, u okviru 20. kola bh. prvenstva.