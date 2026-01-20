Borac počeo pripreme pobjedom protiv Segeda: Prvenac Deketa riješio meč u Antaliji!

Golom Mateja Deketa crveno-plavi pobijedili su mađarski Seged.

Izvor: Instagram/FK Borac/ Screenshot

Fudbaleri Borca u nedjelju su stigli u Antaliju na pripreme za proljećni dio sezone, a već ovog popodneva imali su prvu provjeru, i to uspješnu.

Crveno-plavi su savladali mađarski Seged rezultatom 1:0, a duel u Antaliji riješio je najmlađi član Borca, Matej Deket (16).

Borčev tinejdžer u 45. minutu zabio je za vođstvo svoje ekipe, a ispostavilo se da je to bio jedini gol na ovom meču.

Trener Vinko Marinović očekivano je izveo dvije postave na današnjem meču protiv Segeda.

Prvo poluvrijeme igrali su Jurkas, Kvržić, Paskval, Karolina, Vrbić, Ogrinec, Skorup, Đajić, Deket, Savić i Juričić.

U drugom poluvremenu igrali su Modić, Čulina, Jakšić, Dijuf, Erera, Jojić, Radošević, Hrelja, Hiroš, Čavić i Perić.