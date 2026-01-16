Prve impresije Skorupa po povratku u Borac: "Znam da klub stavi 100 godina, daćemo sve od sebe da osvojimo titulu!"

Dino Skorup je nakon godinu dana ponovo u dresu Borca.

Dino Skorup se nakon godinu dana vratio u Fudbalski klub Borac.

Vezni fudbaler rođen 1999. godine u Splitu napustio je crveno-plavi tabor početkom 2025. godine, poslije samo jedne polusezone, prešavši u rumunski Sepsi. Stigao je sada iz ovog kluba na pozajmicu do kraja sezone, sa samo jednom jedinom željom – da se ista završi osvajanjem šampionske titule.

"Sigurno da sam srećan zbog povratka, imam lijepe uspomene ovdje. Nadam se opet uspjesima u budućnosti i koja nas čeka i nadam se tituli ove godine. Pratio sam generalno cijelu ligu, pogotovo rezultate Borca u kojem sam ostvario mnogo uspomena. Sve sam utakmice pratio, vidim situaciju, svjestan sam svega, znam da je klubu 100 godina i svi ćemo dati sve od sebe da ove godine osvojimo titulu", rekao je Skorup, kojem su od ranije poznata lica priredila zaista lijep doček.

"To su moji prijatelji od prije, znam ih gotovo sve, tako da je ambijent jako dobar", istakao je Skorup.

