Dino Skorup se zvanično vratio u Borac

Dino Skorup ponovo u crveno-plavom dresu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Baš kako je i najavljeno, Dino Skorup se zvanično vratio u ekipu Borca. Nakon što je u januaru prošle godine za 275 hiljada evra prešao u Sepsi, sada se vratio u Banjaluku kao pozajmljen igrač rumunskog kluba.

Prema podacima na Transfermarktu, Skorup je stigao na pozajmicu do kraja juna 2026. godine.

Hrvatski vezista rođen je u Splitu prije 1999. godine, a osim u ekipu Borca stigao je iz GOŠK-a koji mu je bio prvi klub za koji je nastupao u BiH. Prije toga u domovini je prošao omladinsku školu Hajduka, a igrao je još za Varaždin, Hrvatski dragovoljac i Šibenik.

Ove sezone za Sepsi nastupio je samo tri puta dok je za ekipu Borca odigrao 23 utakmice i postigao dva gola, a navijači pamte pogodak za pobjedu protiv LASK-a kojim su crveno-plavi trasirali put ka nokaut fazi Konferencijske lige.

Pogledajte taj pogodak:

PREOKRET BORCA! Dino Skorup pogađa za vođstvo 2:1 protiv LASK-a!pic.twitter.com/55Urekyw6W — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 28, 2024

Inače, Skorup je drugo pojačanje Borca u ovom prelaznom roku, a ranije je stigao Abel Paskval.