MONDO: Fudbaleri Sloge na spisku selektora "zmajića"

Dvojica fudbalera dobojske Sloge, Albin Omić i Ognjen Šešlak, dobili poziv u U-21 selekciju Bosne i Hercegovine za kvalifikacione mečeve protiv Slovenije i Izraela.

Pred mladom reprezentacijom BiH su dvije kvalifikacione utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo 2027. godine koje će zajednički organizovati Srbija i Albanija.

U pitanju je meč sa Slovenijom na sarajevskoj "Grbavici" 27. marta, odnosno četiri dana kasnije u Budimpešti protiv selekcije Izraela.

"Zmajići" su trenutno na trećoj poziciji sa pet osvojenih bodova, ispred su Izraelci sa bodom više i Norveška na vrhu sa devet bodova. Holandija takođe ima pet, a Slovenci samo jedan bod.

Iako još nema zvaničnog spiska selektora mladog tima BiH Branislava Krunića, saznajemo da su dvojica fudbalera Sloge iz Dobija dobili pozive za predstojeće mečeve.

U pitanju su Albin Omić i Ognjen Šešlak, koji su ove sezone pružali dobre partje u dobojskom timu, koji je izborio plasman u polufinale Kupa BiH.

