logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Energija dobra, atmosfera pozitivna": Košarkaši BiH iščekuju duele sa Švajcarskom

"Energija dobra, atmosfera pozitivna": Košarkaši BiH iščekuju duele sa Švajcarskom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

BiH će se 27. februara i 2. marta odmjeriti snage sa Švajcarcima.

Dževad Alihodžić pred utakmicu BiH Švajcarska Izvor: KS BiH

Preostala su još dva dana do prvog od dva uzastopna susreta košarkaških reprezentacija BiH i Švajcarske, u sklopu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

Dvije selekcije sastaće se 27. februara na parketu tuzlanskog Mejdana, a zatim će koplja ponovo ukrstiti 2. marta u Krinsu. Riječ je o direktnom dvomeču za treće mjesto i plasman u drugi krug kvalifikacija za prvenstvo svijeta, a generalni sekretar KS BiH Dževad Alihodžić istakao je u izjavi za zvanični sajt KS BiH da je atmosfera među ekipom pred ove duele veoma dobra.

"Pripreme reprezentacije teku prema planu. Svi smo se skupili. Energija je dobra, atmosfera pozitivna. Svi su svjesni značaja ovih utakmica i daju maksimum na terenu, a disciplina je van njega. Selektor Đerđa zadovoljan je stanjem svih reprezentativaca", istakao je Alihodžić, dodavši:

Možda će vas zanimati

"Treba napomenuti i naše mlade reprezentativce, koji su s nama po prvi put, tako da imamo jednu širinu i mlade koji dolaze i kojima treba dati prohodnost. Svi su svjesni značaja ovog prozora, tako da se nadamo najboljem ishodu."

U kombinaciji za ovaj dvomeč su: Adnan Arslanagić (Gisen), Darko Talić (KK Borac Banja Luka), Džon Roberson (Tulon), Edin Atić (Bosna), Asim Gutić (Bosna), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Ourense), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Malik Skalonjić (Spartak Subotica), Amar Alibegović (Granada), Stefan Simanić (Šiauliai), Dušan Makitan (KK Borac Banja Luka), Emir Sulejmanović (Unikaha), Ajdin Penava (Slask), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Džanan Musa (Dubai) i Kenan Kamenjaš (Dubai).



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajići košarka zmajevi KS BiH Dževad Alihodžić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC