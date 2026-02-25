"Energija dobra, atmosfera pozitivna": Košarkaši BiH iščekuju duele sa Švajcarskom

BiH će se 27. februara i 2. marta odmjeriti snage sa Švajcarcima.

Izvor: KS BiH

Preostala su još dva dana do prvog od dva uzastopna susreta košarkaških reprezentacija BiH i Švajcarske, u sklopu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

Dvije selekcije sastaće se 27. februara na parketu tuzlanskog Mejdana, a zatim će koplja ponovo ukrstiti 2. marta u Krinsu. Riječ je o direktnom dvomeču za treće mjesto i plasman u drugi krug kvalifikacija za prvenstvo svijeta, a generalni sekretar KS BiH Dževad Alihodžić istakao je u izjavi za zvanični sajt KS BiH da je atmosfera među ekipom pred ove duele veoma dobra.

"Pripreme reprezentacije teku prema planu. Svi smo se skupili. Energija je dobra, atmosfera pozitivna. Svi su svjesni značaja ovih utakmica i daju maksimum na terenu, a disciplina je van njega. Selektor Đerđa zadovoljan je stanjem svih reprezentativaca", istakao je Alihodžić, dodavši:

"Treba napomenuti i naše mlade reprezentativce, koji su s nama po prvi put, tako da imamo jednu širinu i mlade koji dolaze i kojima treba dati prohodnost. Svi su svjesni značaja ovog prozora, tako da se nadamo najboljem ishodu."

U kombinaciji za ovaj dvomeč su: Adnan Arslanagić (Gisen), Darko Talić (KK Borac Banja Luka), Džon Roberson (Tulon), Edin Atić (Bosna), Asim Gutić (Bosna), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Ourense), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Malik Skalonjić (Spartak Subotica), Amar Alibegović (Granada), Stefan Simanić (Šiauliai), Dušan Makitan (KK Borac Banja Luka), Emir Sulejmanović (Unikaha), Ajdin Penava (Slask), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Džanan Musa (Dubai) i Kenan Kamenjaš (Dubai).







