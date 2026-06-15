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Obradović otkrio zašto je prihvatio ponudu Hapoela: Odmah se obratio navijačima

Obradović otkrio zašto je prihvatio ponudu Hapoela: Odmah se obratio navijačima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši trener i legenda Crvena zvezde nije dugo čekao na novi posao.

Saša Obradović objasnio zašto je preuzeo Hapoel Izvor: Fabrizio Carabelli / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Srpski stručnjak Saša Obradović novi je trener Hapoela iz Jerusalima. On je podnio ostavku u Crvenoj zvezdi poslije poraza u polufinalu ABA lige od Partizana, ali nije dugo čekao na posao.

Izraelski tim ima velike ambicije i cilj je plasman u Evroligu. Obradović se već obratio navijačima i otkrio zašto je prihvatio ponudu čelnika kluba.

"Veoma sam srećan što dolazim u Hapoel Jerusalim. Već dugi niz godina treniram na nivou Evrolige, a Hapoel sam izabrao zato što su me duboko impresionirali vizija kluba, visoki standardi i velike ambicije. Iskreno vjerujem u sjajnu budućnost koja nas zajedno očekuje u godinama koje dolaze", rekao je Obradović u uvodu.

Sada ga čeka zahtjevan posao, formiranje konkurentnog tima, a prema nekim navodima Hapoel je već aplicirao za dvogodišnju licencu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

"Naš cilj je jasan: da izgradimo snažan, talentovan, kvalitetan i konkurentan tim, zasnovan na mojoj košarkaškoj filozofiji, koji će se boriti za svaki trofej i težiti ostvarenju svih ambicioznih ciljeva koje smo sebi postavili", zaključio je Obradović.

Obratio se i navijačima. "Već se radujem dolasku u Izrael i susretu sa nevjerovatnim navijačima Hapoela iz Jerusalima. Mnogo sam slušao o njihovoj strasti, energiji i jedinstvenoj atmosferi koju stvaraju, i razumijem koliko je njihova podrška važna za identitet ovog kluba. Učiniću sve što je u mojoj moći da budu ponosni na naš tim i da ih časno predstavljamo na svakoj utakmici. Radujem se početku našeg zajedničkog puta."

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Tagovi

Saša Obradović Hapoel Jerusalim

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