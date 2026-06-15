Krilni centar Džabari Parker bi trebalo da ovog ljeta konačno "raskrsti" sa crno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Džabari Parker, koji igra na pozajmici u Huventudu, definitivno ne želi da se vraća u Humsku. Kako prenose španski mediji, on je to saopštio klubu iz Badalone i spreman je da ostane uz značajan finansijski ustupak.

Parker je uz Rikija Rubija najbolji pojedinac u Huventudu i donekle je uspio da oživi karijeru po odlasku iz Beograda. Iako ne želi da se vraća u crno-bijeli tabor, dvije strane će uskoro morati da svedu račune.

Kako navode španski mediji, Partizan će morati da plati Parkeru obeštećenje za posljednju godinu ugovora, na ime kog je po sezoni zarađivao 2,5 miliona dolara.

Vidi opis "Platite, pa da idem": Džabari Parker rekao Partizanu i Huventudu kako stoje stvari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Amerikanac neće toliko tražiti u Huventudu koji je ove sezone preuzeo na sebe dio plate i očekuje se da saradnja bude nastavljena po novim uslovima.

Nekadašnji drugi pik sa drafta se nije snašao u Partizanu. Željko Obradović ga je doveo kao veliko pojačanje, ali on to nije opravdao ni ponašanjem ni učinkom. Potom je stigao Penjaroja sa kojim je sarađivao u Barseloni, ali ni ova "šok terapija" nije donijela boljitak u njegov igri, pa je rastanak bio logičan korak.

Ugovorena je pozajmica u Huventud gdje je od februara odigrao 20 utakmica prosječno bilježeći 12,6 poena, 4,5 skokova i 1,5 asistencije.