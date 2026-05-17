Džabari Parker srušio Real Madrid: Ostao kratak za dabl-dabl, ali upisao veliku pobjedu

Džabari Parker je sjajnom partijom doprinio pobjedi Huventuda nad Real Madridom u finišu ACB lige.

Ređa poraze u ACB ligi Real Madrid, a Huventud im je nanio treći u nizu. Nakon Breogana i Bilbaoa i tim iz Badalone dobio je učesnika Fajnal fora Evrolige.

Kako god da odigra do kraja takmičenja u ACB ligi Real Madrid će ostati prvi pa ne čudi da su "spustili gas", ali Huventudu pobjeda znači i sada su sigurni u plejofu.

Za pobjedu Huventuda najzaslužniji bio je veteran Riki Rubio sa 21 poenom i 4 asistencije, Kameron Hant je dao 14 poena, a sjajan meč odigrao je pozajmljeni igrač Partizana Džabari Parker. Falio mu je skok za dabl-dabl pošto je imao 12 poena i 9 skokova. Nekadašnji bek Crvene zvezde Adam Hanga imao je 2 poena, ali 5 asistencija i 4 skoka.

U timu Real Madrida Mario Hezonja je dao 13, Gabrijele Proćida 12, Teo Maledon 11, Čuma Okeke 10, a Andres Feliz 9 poena. Zbog problema pod košem Real Madrid je angažovao Omera Jurtsevena, koji će nastupati za tim poslije povreda Aleksa Lena i Valtera Tavaresa.

