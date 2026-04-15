logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To je mit": Džabari Parker poslije dugo ćutanja odgovorio Ostoji Mijailoviću

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Najskuplji košarkaš Partizana Džabari Parker, koji već mjesecima igra za Huventud, oglasio se povodom tvrdnji da je bio zapušten i imao višak kilograma i da zbog toga nije mogao da igra dobro u crno-bijelom dresu.

Džabari Parker odgovorio Ostoji Mijailoviću Izvor: MN PRESS

Džabari Parker stigao je ljetos kao najveće pojačanje u Partizan, ali ubrzo se o njemu počelo pričati kao o "tački razdora". U međuvremenu je Željko Obradović otišao iz kluba, novi trener Đoan Penjaroja nije želio da koristi Parkera, dok je ubrzo zatim i Ostoja Mijailović pričao da je Amerikanac "najveći promašaj u istoriji Partizana".

Između ostalog, spominjao je njegovu platu od pet miliona evra, kao i činjenicu da nije bio "fit", odnosno da je imao višak kilograma, dok sada na pozajmici u Huventudu djeluje daleko bolje.

Sada je prvi put Džabari Parker odgovorio na takve tvrdnje Ostoje Mijailovića: "To je mit. Nigdje nema tih brojki. Ako sam već toliko van forme, pogledajte me sada - da li gledate košarku?", upitao je Amerikanac koji se daleko bolje snalazi na terenu otkako je u Španiju.

"Onda ne bi ni trebalo da pričam o tome. Ja sam čovjek koji gleda rezultate. Dobro sam. Ljudi donose odluke - to je dio posla. Ako mi se kaže da sjedim, sjediću. Ako mi se kaže da igram, igraću. To je moja odgovornost", naglasio je Parker za "Basketball Sphere".

Šta dalje za Parkera?

Nekadašnji NBA košarkaš ima ugovor s Partizanom i za sljedeću sezonu i izvjesno je da Huventud ne može da ga plati, dok je pitanje ko od klubova iz Evrolige će to učiniti.

"Kao što sam rekao, ispuniću svoje obaveze. Kao što znate, uvijek sam profesionalac i uradiću šta god je potrebno. To je jedino važno. Gdje god budem potreban, biću tu. Da je samo do novca, bio bih zadovoljan. Volim ovu igru i uvijek dajem svoj maksimum", rekao je Parker i rekao da ne zna za interesovanje iz Kine.

Džabari Parker odigrao je inače šest utakmica za Huventud u ACB ligi ove sezone i prosječno bilježi 10 poena (47,6 odsto za dva, 22,7 odsto za tri) uz još 4,8 skokova i 1,5 asistenciju po meču.

Tagovi

Džabari Parker Ostoja Mijailović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC